Ohdio annuncia sui social l’uscita del nuovo singolo “Sicily Boy”

Comunicati Stampa

L’attesa è finita: questa notte, a mezzanotte in punto, verrà rilasciato su tutte le piattaforme digitali Sicily Boy, il nuovo singolo di Ohdio, artista emergente della scena urban siciliana. L’annuncio è arrivato direttamente dai suoi profili social, dove il cantante ha scritto semplicemente: “Stanotte fuori Sicily Boy”.

Prodotto da Wave Off e pubblicato da Southside Records con distribuzione ADA (Warner Music Italy), Sicily Boy rappresenta un tributo alle radici dell’artista, fondendo sonorità contemporanee con influenze tradizionali siciliane. Un mix unico che promette di catturare il pubblico con il suo sound innovativo e il suo messaggio profondo di identità e resilienza.

Gli artisti dietro il progetto

Ohdio, giovane promessa della scena urban, si è distinto negli ultimi anni per il suo stile autentico e la capacità di raccontare storie vissute attraverso testi intensi e melodie coinvolgenti. Con una forte connessione alla sua terra, la Sicilia, il suo lavoro si caratterizza per la fusione di elementi musicali tradizionali con produzioni moderne.

Alla produzione di Sicily Boy troviamo Wave Off, sound designer e produttore noto per la sua capacità di creare beat incisivi e atmosfere coinvolgenti. Il suo stile innovativo si distingue per l’equilibrio tra elementi urban contemporanei e richiami alla cultura musicale siciliana.

Southside Records: l’etichetta che promuove il talento emergente

A credere fortemente in Ohdio è Southside Records, etichetta indipendente che si occupa di valorizzare artisti autentici e innovativi. Fondata con l’obiettivo di dare voce a talenti emergenti, Southside si è imposta come una realtà dinamica e attenta a nuove sonorità. Con un’impronta moderna e un respiro internazionale, l’etichetta ha già lanciato diversi artisti nel panorama urban italiano, diventando un punto di riferimento per chi cerca nuove voci e nuove storie da raccontare.

Il singolo Sicily Boy sarà disponibile dalla mezzanotte su Spotify, Apple Music, Amazon Music e su tutte le principali piattaforme di streaming.

Luogo: Musica, PALERMO, PALERMO, SICILIA