Ohdio pubblica “We Are”: il nuovo singolo urban con la firma di Southside Records e la distribuzione di ADA/Warner

L'artista consolida la sua presenza nel panorama musicale con una traccia che coniuga storytelling personale e sound contemporaneo

Un nuovo capitolo per la scena urban italiana si apre con “We Are”, il nuovo singolo di Ohdio, disponibile dal 9 maggio su tutte le piattaforme digitali. L’artista siciliano torna con un brano intenso e identitario, prodotto da Wave Off per l’etichetta Southside Records e distribuito da ADA (Warner Music Italy).

Dopo il successo di “Sicily Boy”, Ohdio consolida la sua presenza nel panorama musicale con una traccia che coniuga storytelling personale e sound contemporaneo. Il testo, denso di immagini forti e riferimenti culturali, ruota attorno al tema dell’identità e dell’appartenenza, con un’attenzione particolare alla Sicilia e alle sue contraddizioni.

Wave Off, producer e sound designer che sta segnando una nuova rotta nel suono del Sud, costruisce un beat ricco di sfumature urban e atmosfere melodiche che mettono in risalto il timbro distintivo di Ohdio.

Con “We Are”, Southside Records continua la sua missione di dare spazio ai talenti emergenti del Meridione, portando storie autentiche al centro del mercato musicale.

Link ufficiale all’ascolto: https://ada.lnk.to/weare

Instagram: @ohdio27 | @_waveoff | @southside___records

