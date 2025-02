“Ok boomer (Anch’io sono uno stronzo)”, da Zō a Catania buoni e cattivi sono in fondo la stessa cosa

Rassegna artistica

In scena, il 22 febbraio, lo stesso Nicolò Sordo, insieme con Filippo Quezel, regia, scene, adattamento del testo sono di Babilonia Teatri di Enrico Castellani e Valeria Raimondi

Sabato 22 febbraio, alle ore 21, “AltreScene”, la rassegna di arti performative dedicata alla drammaturgia contemporanea di Zō Centro culture contemporanee di Catania ospita la messinscena di “Ok boomer (Anch’io sono uno stronzo)”, il testo di Nicolò Sordo che apre un 2025 denso di attività, incontri e sfide per l’attore e autore veneto. In scena lo stesso Nicolò Sordo, insieme con Filippo Quezel, regia, scene, adattamento del testo sono di Babilonia Teatri di Enrico Castellani e Valeria Raimondi, una coproduzione con La Piccionaia, Fondazione Sipario Toscana, Romaeuropa Festival, direzione di scena, video e audio editing sono di Federico Fracasso e Angela Marangon, il disegno luci di Babilonia Teatri e Luca Scotton.

Lo spettacolo racconta il sabato pomeriggio in un negozio di articoli sportivi di un centro commerciale, dove ladruncoli di ogni genere prendono d’assalto tutto ciò che gli capita a tiro. Un ragazzino, beccato a rubare un paio di Nike Air, porta accidentalmente alla luce una realtà ben più torbida che si cela nel seminterrato del negozio: un laboratorio dove lavorano persone sfruttate ridotte in schiavitù. Un manipolo di eroi improvvisati cerca disperatamente di salvarli, ma solo per salvare sé stessi e le proprie esistenze mediocri. Una finta lotta al capitale, un rimpallo di colpe tra “boomers” che immancabilmente scaricano la responsabilità del loro ennesimo fallimento sul ragazzino adolescente.

Nicolò Sordo: «Il testo nasce da un fatto vero: io cerco sempre di fare cose che nascono da fatti che mi riguardano e tanti anni fa mia madre lavorava per una catena di negozi di sport, dove il sabato praticamente tutti quelli che entravano venivano solo a rubare e nessuno comprava niente. Da questo fatto in tre notti ho scritto questo testo che parla del consumismo, del capitalismo e anche del ruolo delle persone giovani che hanno poca voce. Che sia una pièce teatrale messa in scena da Babilonia Teatri, una delle compagnie che ha fatto la storia del teatro italiano – e di un certo tipo di teatro che mi piace – tuttora per me è incredibile. Enrico e Valeria mi hanno dato fiducia da subito. Nella decostruzione di qualsiasi buon senso, nello sparare a zero su tutto ed essere correttamente scorretti penso che abbiamo trovato un territorio comune».

Nicolò Sordo e Filippo Quezel in “OK Boomer (Anch’io sono uno stronzo)”, foto di Eleonora Cavallo

Babilonia Teatri incontra una scrittura affine al suo modo di guardare il mondo e di raccontarne le sue contraddizioni. Una modalità che non fa sconti a nessuno e che non sale in cattedra per dividere i buoni dai cattivi, ma affonda mani e piedi nei paradossi che ci circondano e che incarniamo. Sordo, attore in scena e autore del testo, entrando e uscendo dalla narrazione della vicenda, giocherà con la sua creatura mettendone a nudo i meccanismi e sovrapponendo allo svolgersi dei fatti la sua biografia e le sue riflessioni. La narrazione procederà a singhiozzo, in modo frammentato e prenderà forma sia attraverso la voce degli attori sia attraverso la costruzione di immagini e azioni sceniche in grado di fare da contraltare al racconto verbale.

«Sono passati quattro anni da quando “Ok Boomer” ha ricevuto il Premio Riccione “Tondelli” – prosegue Sordo – e tre da quando io e Filippo Quezel siamo stati in scena a Romaeuropa Festival diretti da Enrico e Valeria di Babilonia Teatri. È passato tempo, siamo cambiati, ma la storia resta quella come le sue implicazioni sul reale. Mia madre, che mi raccontò, e di fatto ispirò questa storia, se ne è andata qualche mese fa». E proprio alla madre Sordo dedica le date dello spettacolo in Sicilia – il giorno prima di Catania, c’è lo Spazio Franco di Palermo -, Sicilia che per un periodo della sua vita è stata casa per l’artista veneto.

Nicolò Sordo, 1992, è nato a Colà (Verona). Di formazione classica e d’attore, debutta alla scrittura vincendo i premi Corti Teatrali con “Tajarse Fora” e il progetto Network Drammaturgia Nuova con “Camminatori della patente ubriaca”, rappresentato nei principali festival di nuova drammaturgia e premiato come miglior testo al Festival in Divenire. È Premio Riccione Teatro Pier Vittorio Tondelli nel 2021 con “Ok Boomer (Anch’io sono uno stronzo)” che debutta al Romaeuropa Festival con la regia di Babilonia Teatri e ha vasta circuitazione. Con lo pseudonimo Niki Neve ha pubblicato la raccolta di racconti “Col Angeles”, vincitore del Premio Scritture di Lago 2022, e l’album di canzoni “Inferno Grande”. Nel 2024 un altro suo lavoro teatrale, “Perfect Days”, ha vinto MaturAzione III del Teatro Stabile del Veneto, progetto dedicato al nuovo teatro contemporaneo. Scrittura feconda quella di Sordo che nel 2024 ha debuttato al Teatro Elfo Puccini di Milano con la stand-up tragedy “Safari Pomodoro” diretta da Elio De Capitani e “Drained! Sdrenati!” per NoveTeatro.

Filippo Quezel è nato nel 1988 a Padova. Regista e attore ha studiato allo Stella Adler Studio di New York. In teatro ha lavorato, tra gli altri, con le compagnie Babilonia Teatri, Teatro dell’Elfo, Teatro Stabile del Veneto ed Emilia Romagna Teatri.

Babilonia Teatri è una formazione entrata con passo deciso nel panorama teatrale contemporaneo distinguendosi per un linguaggio definito pop, rock, punk. I fondatori del gruppo, Enrico Castellani e Valeria Raimondi, compongono drammaturgie dall’incedere unico, sorta di litanie scolpite nelle contraddizioni dell’oggi, portate in scena con attitudine ribelle. Babilonia Teatri ha vinto numerosi riconoscimenti tra cui il Premio Scenario, due premi Ubu, il premio Hystrio alla drammaturgia, il Premio Associazione Nazionale dei Critici di Teatro, il Leone d’argento per l’innovazione teatrale alla Biennale di Venezia.

Biglietti € 20, prevendita on line su https://dice.fm/partner/dice/event/q2222a-ok-boomer-anchio-sono-uno-stronzo-22nd-feb-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets. Info tel. 0958168912, da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 13.

Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6, Catania

Luogo: Zō Centro culture contemporanee, Piazzale Asia, 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Data Inizio: 22/02/2025

Data Fine: 22/02/2025

Ora: 21:00

Artista: Nicolò Sordo Filippo Quezel