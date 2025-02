Inclusione

Le aree di intervento sono state individuate nel Comune di Palermo e nel Comune di Canicattì

Il progetto “Oltre le età: digitale, benessere e integrazione per un futuro attivo e sicuro” si propone come una risposta innovativa e sostenibile alle sfide dell’invecchiamento della popolazione. Attraverso un approccio integrato e partecipativo, punta a migliorare la qualità della vita degli anziani, promuovendo la loro inclusione sociale e valorizzandone le competenze.

La strategia prevede il coinvolgimento di 40 anziani non solo come destinatari, ma anche come protagonisti attivi del cambiamento, formando alcuni di loro come “ambasciatori” in grado di diffondere le conoscenze acquisite e favorire stili di vita attivi e salutari. Tale modello, pensato per garantire continuità e replicabilità delle iniziative, contribuisce alla creazione di una società più equa e inclusiva, capace di rispondere alle esigenze di tutte le generazioni.

“Oltre le Età” punta all’inclusione digitale: per ridurre il divario tecnologico e fornire competenze di base e avanzate agli anziani; al Benessere psico-fisico: promozione di stili di vita salutari (attività fisica, gestione dello stress, alimentazione equilibrata).; al Match intergenerazionale: favorire lo scambio di conoscenze fra giovani e anziani per rafforzare i legami sociali e combattere l’isolamento.

Pensato e Sviluppato per avere una durata di non oltre 6 mesi, vedrà coinvolti gli over 65 attraverso degli intevent specifici, come: Alfabetizzazione digitale, Stili di vita salutari, Match intergenerazionale e Educazione alimentare.

Il Progetto è promosso dall’ATI composta da Associazione Progetto Giovani – ETS A.P.S. (Capofila), il Girasole Associazione di Promozione Sociale (Partner), Next Generation of European Autonomists – NGA EU (Partner) e Comitato Regionale ENDAS Sicilia Aps (Partner).

Finanziato dal Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana.

