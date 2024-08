Oltre Oceano, il 17 agosto, per la rassegna Teatro in Corte ad Aci Bonaccorsi, lo spettacolo della vocalist Lidia Schillaci

Comunicati Stampa

Un nuovo appuntamento tra musica e parole con l’artista Lidia Schillaci. Sabato 17 agosto, alle ore 21, alla Corte di Palazzo Recupero Cutore ad Aci Bonaccorsi, nell’ambito della rassegna organizzata dall’Associazione Città Teatro, Lidia Schillaci presenta lo spettacolo inedito Oltreoceano, scritto da Costanza Di Quattro per la regia di Mario Incudine. Un appuntamento in cui la vocalist, nota, tra l’altro, per aver duettato con Eros Ramazzotti e per le sue partecipazioni ai programmi tv “Ballando con le stelle” e “Tale e Quale Show”, porta in scena, accompagnata al pianoforte da Ciccio Leo (arrangiamenti di Fabrizio Lamberti), un’originale performance di teatro-musica al femminile. Cantando e interpretando l’amore, attraverso versi bellissimi e le indimenticabili ed eterne canzoni di Mina, Fossati, De Gregori e Modugno, Lidia Schillaci porta sul palcoscenico la determinazione di una donna che cerca di costruire una nuova vita al di là dell’oceano, affrontando le sfide personali e cercando di trovare il proprio equilibrio tra volontà di vendicarsi e la scoperta della propria identità.

La rassegna Teatro in Corte continua domenica 25 agosto con La Giara di Luigi Pirandello con Tuccio Musumeci, regia di Giuseppe Dipasquale; sabato 31 agosto Vissi d’arte, vissi d’amore, un viaggio tra parola e musica nel mondo di Giacomo Puccini con Marianna Cappellani, Bruno Torrisi, Ninni Spina.

Info 095530153 – 334 5683715Prezzo biglietto 15 euroPrevendita attiva circuito Box Office Sicilia