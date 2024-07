Omaggio a Francis Poulenc e George Gershwin: il teatro Giuseppe Di Stefano di Trapani rede onore a due grandi figure del Novecento musicale

Comunicati Stampa

Trapani – Dopo il doveroso omaggio dedicato al centenario della scomparsa del compositore italiano Giacomo Puccini con le prime due recite della “Turandot” di Daniele De Plano, che hanno inaugurato il cartellone estivo della Settantaseiesima Stagione dell’Ente Luglio Musicale trapanese – una delle quali ha fatto registrare il primo sold out del Teatro Di Stefano – tutto è pronto per il secondo il secondo appuntamento di Favole, fiabe e altri racconti. Sempre il Giuseppe Di Stefano, , martedì 16 luglio, alle 21:00, ospiterà il concerto “Omaggio a Francis Poulenc e George Gershwin”, pensato per celebrare due grandi figure del Novecento musicale: ricorrono quest’anno, infatti, il 125° anniversario della nascita del pianista francese e i cento anni dell’opera “Rhapsody in Blue” del compositore statunitense. Accompagnati dall’Orchestra dell’Ente Luglio Musicale e diretti da Alberto Maniaci, al pianoforte si esibiranno Walter Roccaro – direttore artistico dell’Ente, in un omaggio gratuito – e il giovane Giulio Potenza, talento italiano riconosciuto a livello internazionale, che eseguiranno Sinfonietta – FP 141 (Allegro con fuoco, Molto vivace, Andante cantabile, Très vite et très gai) e il Concerto per due pianoforti e Orchestra FP 61 (Allegro ma non troppo, Larghetto, Allegro molto) di Poulenc; nonché Franco Foderà che interpreterà la celebre composizione di Gershwin. «Ricorrono quest’anno – dichiara il Direttore artistico Walter Roccaro – queste due grandi celebrazioni di queste due grandi figure del Novecento musicale che rappresentano, perfettamente, l’unione del “vecchio mondo” e il “nuovo mondo”, intesi come stili compositivi. Gershwin riuscì a realizzare una sintesi tra il Jazz di matrice afroamericana degli anni Venti e la musica colta mentre Poulenc quella tra lo stile classico e quello della Belle Époque parigina».I biglietti sono disponibili sia al botteghino che sul sito www.entemusicale.it (Settore Platinum: intero 25,00 €, ridotto 20,00 €; Settore Gold: intero 20,00 € ridotto 15,00 €; Settore Silver intero 10,00 €, ridotto 7,00 €). Inoltre, al botteghino di Villa Margherita (Viale Margherita 1), aperto tutti i giorni, compresa la domenica, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, oltre ai biglietti (acquistabili fino a un’ora prima dall’inizio dello spettacolo, fatta eccezione nel caso di esaurimento posti), sarà ancora possibile sottoscrivere gli abbonamenti Risonanze del Chiostro, disponibile fino al 3 agosto e comprensivo dei sei spettacoli che si terranno tra agosto e settembre all’interno del Chiostro di San Domenico (settore unico 60,00 €) e il Concerti senza confini, disponibile fino al 2 novembre e comprensivo di due spettacoli che si terranno al Tonino Pardo tra novembre e dicembre. Per Associazioni ed Enti convenzionati è previsto uno sconto sul prezzo dei biglietti, mentre ai possessori della “Trapani Welcome Card” sarà riconosciuto uno sconto del 10%. L’ingresso ai disabili con carrozzina è gratuito e per l’accompagnatore è previsto un prezzo ridotto del biglietto. L’Ente Luglio Musicale aderisce a “18App” (per informazioni consultare il sito www.18app.italia.it) e “Carta del docente” (www.cartadeldocente.istruzione.it). Per tutti gli under 35 è invece possibile usufruire di uno sconto del 50% sull’acquisto di tutti i biglietti sottoscrivendo la “Carta fedeltà under35” a 10,00 €.Per l’intero programma e maggiori informazioni potete consultare il sito www.lugliomusicale.it e la pagina Luglio Musicale Trapanese presente su Facebook.