“Opificia d’autunno”, a Palermo nuovo appuntamento nel fine settimana

Comunicati Stampa

Palermo: è ormai diventata un punto di riferimento per moltissimi palermitani, e non solo, appassionati di artigianato e oggetti particolari: torna all’interno di Villa Pottino, villino liberty di via Notarbartolo 28, sabato 9 e domenica 10 novembre, dalle 10 alle 20, la mostra mercato “Opificia d’autunno”, la fiera dedicata all’artigianato siciliano, all’enogastronomia e al vintage organizzata dall’Associazione Artigianando. L’ingresso è gratuito.

Gli storici saloni di Villa Pottino ospiteranno ancora una volta diverse postazioni con artigiani provenienti da tutta la Sicilia che esporranno borse pregiate cucite a mano, abbigliamento, gioielli di alto livello, ceramiche artistiche, oggettistica sacra e tanto altro. Sarà possibile anche acquistare prodotti gastronomici a km 0, con uno spazio dedicato ai produttori. Per gli appassionati, saranno invece disponibili due spazi interamente dedicati al vintage, uno commerciale e uno dedicato a prodotti agroalimentari.

Opificia nasce nel 2019 da un’idea di Luca Tumminia, organizzatore e presidente di Artigianando che dichiara: ‹‹Tutta la squadra di Artigianando, a cui rivolgo sempre un primo ringraziamento, è davvero orgogliosa di Opificia. La fiera è diventata una delle mostre mercato più importanti che organizziamo e per questo motivo sento il dovere di ringraziare i palermitani, ma anche i siciliani in generale, che di volta in volta vengono a trovarci a Villa Pottino. Siamo contentissimi – continua – della grande risposta in termini di affluenza e questo ci porta a organizzarla in diversi periodi dell’anno, grazie soprattutto alle edizioni speciali. A breve, infatti, annunceremo l’edizione natalizia che è tanto attesa. Oltre a presentare i lavori di molti artigiani, che poi è il vero focus dell’associazione, Opificia va inserita in un progetto ben più ampio che Artigianando porta avanti ormai da diversi anni e cioè quello di far conoscere a quanta più gente possibile i luoghi storici di questa città. Villa Pottino – conclude – è un vero fiore all’occhiello di questa città e Opificia sembra essere stata pensata per questo luogo››.

All’interno del giardino del villino liberty sarà anche possibile rilassarsi e consumare qualcosa grazie ad alcuni spazi dedicati al food e al beverage.

Per informazioni potete chiamare al numero 3515263522 oppure visitare il sito www.aartigianando.it o le pagine social dell’associazione: