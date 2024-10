Ottobre all’insegna dello sport con la tappa provinciale Surf Casting alla Plaia di Catania

Palme Beach Club

Complice il sole e il caldo di questi giorni moltissime persone stanno affollando il litorale del capoluogo etneo per godere di uno spettacolo eccezionale

Ottobre all’insegna dello sport e della pesca con Le Palme Beach Club che, anche quest’anno, accolgono decine e decine di atleti che partecipano alla selettiva del campionato provinciale di Surf Casting organizzata dalla F.I.P.S.A.S (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee).

“Noi crediamo fortemente in iniziative come queste in un contesto legato alla valorizzazione della natura, alla possibilità di godere del mare e della spiaggia– spiega il responsabile del complesso turistico Le Palme, Vito Bruno –. Una location che riveste i contorni di un luogo suggestivo- come i “Caraibi d’Europa”- da vivere in qualsiasi momento dell’anno; godere di uno spettacolo eccezionale, a stretto contatto la natura, posto tra il mare e l’Etna. La nostra struttura è aperta tutto l’anno e per questo stiamo facendo grandi cose in un contesto, come quello della spiaggia della Plaia di Catania, che è Bandiera Verde”.

Complice il sole e il caldo di questi giorni moltissime persone stanno affollando il litorale del capoluogo etneo per godere di uno spettacolo eccezionale, a stretto contatto la natura, posto tra il mare e il Vulcano. Qui tantissimi atleti si sono dati battaglia per staccare il prezioso pass e accedere successivamente alle fasi regionali e nazionali.

“Quello di oggi è un primo appuntamento per accedere, step dopo step, al campionato italiano- dicono Nello Cacopardo de “I Cavalieri del Mare” e Orazio Miceli de “Le Aquile di Mare”, rappresentati delle due società di pesca sportiva della sezione di Catania- il primo passo, sia a squadre che singolo, nel lungo percorso per poter far parte della rappresentativa italiana che parteciperà al campionato mondiale in Spagna”.

Accanto a loro, “l’Associazione Liberamente Insieme ODV volontari in emergenza” (Jessica, Milena e Andrea pronti ad intervenire in caso di necessità) ed i tirocinanti del progetto “Tourability”. Un percorso d’accessibilità, quest’ultimo, (finanziato dall’assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana e dalla presidenza del Consiglio dei Ministri per lo sviluppo dell’accessibilità in Sicilia) che prevede il pieno coinvolgimenti di persone con disabilità attraverso dei tirocini che, accompagnati dai tutor, li vedrà successivamente inseriti nel mondo del lavoro.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA