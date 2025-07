Palermo, alla Kalsa al via i festeggiamenti per la Madonna del Carmine

DOPO IL FESTINO

Dal 16 al 20 luglio l'antico quartiere palermitano sarà illuminato a festa

Dopo il Festino di Santa Rosalia la Kalsa si appresta a vivere la festa religiosa più attesa dell’anno, la Madonna del Carmine. Dal 16 al 20 Luglio l’antico quartiere palermitano sarà illuminato a festa e i balconi addobbati per il passaggio della Madonna, patrona della Kalsa.

“E’ un appuntamento molto sentito nel nostro quartiere e anche in questa occasione saranno protagonisti soprattutto i nostri giovani – afferma il parroco della Kalsa e rettore di Santa Teresa, Don Giuseppe Di Giovanni – Insieme con la pastorale giovanile e vocazionale dell’Arcidiocesi di Palermo, l’Oratorio Vivo della Kalsa intende continuare la pastorale di missione e testimonianza. Soltanto qualche giorno fa abbiamo vissuto, con grande partecipazione, la ‘Visita alle 7 chiese ‘una luce nella notte’ che ha attraversato le vie del centro storico in piena movida. E’ stata per me un’esperienza che ha lasciato il segno. Abbiamo incontrato tanti giovani per le strade, desiderosi si essere anche solo salutati, coinvolti ed è stata una gradita sorpresa vedere molti di loro farsi il segno della croce o entrare con noi in una delle 7 chiese aperte durante la notte. Tutto questo mi ha dato un forte input. E’ stato bello vivere anche a Palermo l’esperienza già fatta da San Filippo Neri per le strade di Roma e non deve essere solo un fatto episodico”.

La festa liturgica della Madonna del Carmelo avrà inizio mercoledì 16 luglio. Alle 17.30, dopo la solenne concelebrazione eucaristica, sarà portato in processione il Santissimo Sacramento per le strade del quartiere. Nei giorni a seguire il ricco programma prevede diverse celebrazioni e momenti di preghiera presieduti da padre Antonio Amenta, viceparroco di Santa Maria della Pietà; Don Francesco Di Pasquale con la comunità di Sferracavallo; Don Giuseppe Fricano con la comunità di Vicari, Salvatore Zagone (Vicario episcopale), Don Francesco Spinoso con la parrocchia di San Giuseppe ai Chiavelli, i novelli sacerdoti Fabrizio Formisano (ordine dei Minimi), Victor Wojeik (Teatino), Jefferson Garcia (Eudista). Coinvolte diverse confraternite, associazioni, terziari e numerosi devoti e fedeli che accorreranno ai piedi della Vergine Maria.

Domenica il clou dei festeggiamenti che si apriranno alle 8 del mattino con l’alborata al Foro Italico. Alle 17.30 la Santa Messa celebrata dal padre carmelitano Franco Collodoro, seguita alle 18.30 dalla solenne processione con la venerata immagine della Madonna del Carmelo che percorrerà le principali strade del quartiere e si concluderà in Piazza Kalsa con la consacrazione. Ad accompagnare la processione sarà il corpo bandistico palermitano diretto dal maestro Massimo Vella. Alle 20 altra celebrazione eucaristica presieduta da Don Giuseppe Di Giovanni. Alle 21 la conclusione dei festeggiamenti con i giochi pirotecnici al Foro Italico.

Luogo: Piazza Kalsa, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA