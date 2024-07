Palermo, alla Kalsa si venera la Vergine Maria del Monte Carmelo

Comunicati Stampa

Dopo il 400°Festino di Santa Rosalia il quartiere della Kalsa di Palermo continua a vestirsi a festa celebrando la Beata Vergine Maria del Monte del Carmelo, uno degli appuntamenti religiosi maggiormente sentiti dalla comunità dell’antico quartiere palermitano dove sono cresciuti i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Una settimana che si aprirà martedì 16 luglio per concludersi domenica 21. Ad aprire le manifestazioni, dopo il suono delle campane e il Rosario, al Santuario di Santa Teresa, sarà la celebrazione presieduta dal parroco della Kalsa don Giuseppe Di Giovanni. Alle 17.30 a presiedere un’altra concelebrazione eucaristica sarà monsignor Vincenzo Manzella, Vescovo emerito di Cefalù. Mercoledì 17, alle 17.30, particolare attenzione per gli ammalati con la messa e la processione per le strade del quartiere. Da giovedì 18 a sabato 20 ci sarà il solenne triduo predicato dal reverendo padre carmelitano Franco Collodoro. Domenica 21 luglio la giornata conclusiva dei festeggiamenti: alle 17.30 celebrazione eucaristica presieduta da don Sergio Mattaliano, parroco di San Giovanni Vianney, quindi la processione della venerata immagine della Madonna del Carmelo, con la partecipazione delle confraternite della Madonna del Carmelo e di Santa Rosalia dei Sacchi e dei Pellegrini, del Terzo Ordine Carmelitano, della comunità Carmine, del rinnovamento dello Spirito e dei ragazzi della Kalsa e dell’Oratorio Vivo. Accompagnerà la processione il corpo bandistico palermitano del maestro Massimo Vella. Alle 20, dopo il rientro in chiesa con i giochi pirotecnici chiuderà la serata la messa celebrata da don Maurizio Francoforte, parroco della Chiesa di Brancaccio.

Luogo: Santuario Santa Teresa, Piazza Kalsa , PALERMO, PALERMO, SICILIA