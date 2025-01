Palermo, alla Kalsa torna la processione del Gesù Bambino della Gancia

Comunicati Stampa

PALERMO – Tutto pronto per i festeggiamenti in onore del Gesù Bambino della Gancia. L’evento più atteso è la processione del miracoloso Bambinello il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, per le strade della Kalsa.

Il corteo con il simulacro, partirà alle ore 17.30 e percorrerà le principali strade dell’antico quartiere di Palermo. In piazza Kalsa si svolgerà il consueto momento di preghiera guidato da padre Giuseppe Di Giovanni, parroco della chiesa di Santa Maria della Pietà e rettore del santuario di Santa Teresa. La comunità tutta verrà affidata insieme a tutti i lavoratori del mare alla protezione del Bambinello Gesù.

La processione si concluderà con il presepe vivente, in via Torremuzza, realizzato dai bambini e dai ragazzi della Kalsa.

Già nella mattinata del 6 gennaio, alle 11, sarà celebrata una messa nella chiesa della Gancia, presieduta da Fra Antonino Catalfamo, ministro provinciale dei frati minori di Sicilia. Nel pomeriggio alle 16.30 altra celebrazione eucaristica presieduta dal rettore Fra Loris D’Alessandro.

Luogo: piazza, Piazza Kalsa, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA