Palermo, alla Kalsa un concerto per il quarto centenario della liberazione dalla peste

L'APPUNTAMENTO

Palermo – Un concerto di musica sacra in onore di Santa Rosalia per ricordare il quarto Centenario della liberazione di Palermo dalla Peste (9 giugno 1625). L’appuntamento con “O Rosa fulgida” è per domenica 8 giugno alle ore 19 al santuario di Santa Teresa alla Kalsa a Palermo. Ad esibirsi sarà il coro polifonico “Pontis Mariae” diretto dal maestro Tony Caronna con il soprano lirico Haydee Dabusti e il pianista Roberta Oliveri.

“In occasione di un evento che ha segnato profondamente la storia e l’anima di Palermo, come la liberazione dalla peste del 1624 grazie all’intercessione miracolosa di Santa Rosalia – afferma il maestro Caronna – abbiamo accolto l’invito del rettore di Santa Teresa e parroco della Kalsa, Don Giuseppe Di Giovanni per rendere omaggio alla Santuzza con un concerto speciale. Si è pensaro di offrire alla comunità palermitana una preghiera collettiva in musica perché Santa Rosalia continui a vegliare su Palermo e su tutti noi. Oggi le nostre pesti sono la violenza, i femminicidi che non si fermano, l’indifferenza, l’ingiustizia e la solitudine. Pertanto a Santa Rosalia, che già una volta ci ha liberati, chiediamo ancora di intercedere per la nostra città perché possa rinascere nella pace, nella dignità e nella solidarietà. Viva Palermo e Santa Rosalia”.

Haydee Dabusti è un soprano lirico argentino, molto caro a Papa Francesco, recentemente scomparso. Fin dai tempi un cui era Cardinale di Buenos Aires, il Pontefice invitava spesso Dabusti, considerata la Callas argentina, in cattedrale per deliziare i fedeli in occasione delle celebrazioni e per i suoi concerti che risuonavano nel cuore della città.

Luogo: Santuario Santa Teresa, PALERMO, PALERMO, SICILIA