Palermo, alla Kalsa un incontro sulle devianze giovanili e la crisi educativa

Comunicati Stampa

Giovani e famiglie insieme per affrontare i tanti problemi che attanagliano le nuove generazioni. Di questi importanti temi si discuterà sabato prossimo a Palermo in occasione dell’incontro: “Le nuove credenze, dipendenze e devianze dei nostri ragazzi e dei giovani di oggi e la crisi educativa delle famiglie: una sfida per tutti”.

L’appuntamento è per le ore 18.30, al Santuario di Santa Teresa nel quartiere della Kalsa, a Palermo.

Ad organizzarlo l’”Oratorio Vivo”, voluto dal parroco Don Giuseppe Di Giovanni sulle orme di San Filippo Neri e San Giovanni Bosco, fondatore dei Salesiani.

Il tema sarà approfondito dagli interventi dell’informatico, Angelo Pulvirenti; dello psichiatra Emanuele Sani e del teologo Padre Vincenzo Maria Nuara O.P.

“Siamo chiamati tutti ad affrontare il problema dell’emergenza educativa e delle sfide attuali dei nostri giovani, immersi nel buio nichilistico – afferma Don Giuseppe Di Giovanni – L’oratorio è una porta aperta per le famiglie e per i ragazzi e per questo ci stiamo adoperando nel nostro quartiere con la formazione, base importante per favorire la prevenzione. Oggi più che mai la Chiesa deve diventare un punto di riferimento per le nuove generazioni, spesso e volentieri abbandonate e senza guide sicure ed esemplari”.

