Palermo, all’Ars il nuovo libro dell’ex ministro Bianchi e riconoscimenti antimafia per Guido Del Turco e Franco Garufi

Discuteranno del volume, edito da Rubbettino, il docente universitario Antonio Matasso e l’ex parlamentare regionale Francesco Calanna

Giovedì 20 marzo a Palermo, alle 16,30 presso la Sala Rossa “Pio La Torre” del Palazzo Reale dei Normanni, sarà presentato il nuovo libro dell’ex ministro Alessandro Bianchi, dal titolo “Le tre rivoluzioni urbane. Dalle origini alla postmodernità”. Discuteranno del volume, edito da Rubbettino, il docente universitario Antonio Matasso e l’ex parlamentare regionale Francesco Calanna, dopo i saluti istituzionali di Gualtiero Parlato, presidente dell’Ordine degli Architetti di Palermo, che ha patrocinato l’evento. L’autore, noto urbanista che dirige attualmente la Scuola di rigenerazione urbana sostenibile “La Fenice Urbana” e a cui spetteranno le conclusioni, è stato ministro dei Trasporti nel cinquantanovesimo governo della Repubblica, nonché rettore delle Università “Mediterranea” di Reggio Calabria e “Pegaso” di Napoli. Nel corso dell’evento, che si giova della collaborazione di Spazio Cultura Libreria Macaione, saranno altresì consegnati degli importanti riconoscimenti antimafia. In particolare, il giornalista del Tg5 Guido Del Turco riceverà il Premio antimafia “Salvatore Carnevale” assegnato alla memoria del padre, il sindacalista ed ex ministro Ottaviano Del Turco, che fu presidente della Commissione parlamentare antimafia nazionale. Inoltre, la Targa “Franco Gioia”, istituita in memoria del prestigioso sindacalista sciarese scomparso nel 2019, sarà conferita a Franco Garufi, dirigente sindacale nazionale e attivo meridionalista.

