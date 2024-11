Palermo. Consulta Provinciale degli Studenti: Alessandro Rosselli è il nuovo presidente.

Comunicati Stampa

Questa mattina, presso l’Istituto Professionale “Pietro Piazza” di Corso dei Mille, si è svolta la prima Assemblea Plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti di Palermo di quest’anno scolastico, segnando l’inizio di un nuovo mandato per la rappresentanza studentesca provinciale.

Alessandro Rosselli, prima presidente della commissione per la comunicazione, poi segretario della consulta e l’anno scorso vicepresidente della stessa, quest’anno ricopre la carica di presidente, a chiudere il mandato 2023/2025 in concomitanza col termine del suo percorso di studi al Liceo Classico Meli di Palermo.

Il presidente uscente Ludovico Risicato, ormai diplomato presso l’Istituto Nautico Gioeni Trabia di Palermo, passa quindi il testimone al neo-presidente Alessandro Rosselli: al suo fianco il Segretario Daniele Randazzo (Liceo Felicia e Peppino Impastato di Partinico), il Segretario Delegato Giovanni Rotolo (Liceo Classico Umberto I), l’Assistente Federica Davì (sempre del Liceo Classico Meli), l’Assistente Delegato Franz Karol Salvatore Scarpulla (Liceo Scientifico Benedetto Croce), il Tutor Francesco Giunta (già Presidente ed ex studente del Liceo Classico Meli), e il Prof.re Paolo Maggio, Docente Referente della CPS Palermo per l’Ufficio Scolastico Regionale.

Chiaro il principio su cui il neo-eletto presidente fonda il proprio discorso di insediamento: “il senso della politica è la presa in carico”, sottolineando l’importanza, per i rappresentanti, di prendere in carico le problematiche della popolazione studentesca: “un lavoro che parte dall’ascolto e dall’analisi dei bisogni, e che siamo noi i primi a dover fare coi nostri compagni: ci stiamo ogni giorno gomito con gomito”.

Prima delibera sotto la sua presidenza l’Ufficio per il Coordinamento del Volontariato Studentesco, strumento per la comunità studentesca per mettersi al servizio della stessa: “la Consulta apre le porte a tutte le studentesse e a tutti gli studenti: da questo momento sono tutti chiamati ad essere parte attiva”.

Palermo, 20/11/2024

Luogo: Istituto Pietro Piazza di Palermo, Corso dei Mille, 161