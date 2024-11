Palermo, domenica il simulacro argenteo dell’Immacolata Concezione in Cattedrale

Comunicati Stampa

A Palermo si celebra la solennità dell’Immacolata Concezione, Patrona principale della città e di tutta la Sicilia. Domenica 24 novembre, in occasione della festa di Cristo Re, alle ore 16, il simulacro argenteo dell’Immacolata, custodito nella basilica di San Francesco D’Assisi dai frati minori conventuali, verrà trasferito in processione in Cattedrale. Alle ore 18 l’Arcivescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice presiederà una celebrazione eucaristica alla presenza di tutte le confraternite della diocesi. Per Palermo sta per chiudersi un anno particolarmente importante caratterizzato dal quarto centenario del ritrovamento delle reliquie della Patrona Santa Rosalia e del patto di amore e fedeltà dei palermitani all’Immacolata “fino all’ultimo respiro di vita” pronunciato il 15 agosto del 1624 dal cardinale Giannettino Doria. A partire dal 29 settembre, sempre in Cattedrale, comincerà la tradizionale novena dell’Immacolata. L’8 dicembre l’appuntamento tanto atteso dai fedeli con la tradizionale processione dell’Immacolata, che partirà quest’anno dalla Cattedrale alle ore 16, la preghiera alla città elevata dall’Arcivescovo in Piazza San Domenico e l’omaggio floreale del Comando dei Vigili del Fuoco.

Luogo: CATTEDRALE, Via Vittorio Emanuele, 490, PALERMO, PALERMO, SICILIA