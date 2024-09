Palermo, la Kalsa in festa per Santa Rosalia

Comunicati Stampa

Entrano nel vivo nel quartiere della Kalsa a Palermo i festeggiamenti in onore di Santa Rosalia. In programma una serie di iniziative e momenti di preghiera organizzati dalla venerabile confraternita di Santa Rosalia dei Sacchi e del Pellegrino e da don Giuseppe Di Giovanni, parroco di Santa Maria della Pietà alla Kalsa e rettore del Santuario di Santa Teresa. Domenica 15, presso la Parrocchia di via Torremuzza 1, sarà celebrata una Santa Messa solenne con omaggio floreale e alla quale prenderanno parte tutti i gruppi parrochiali. Martedì 17 settembre, alle ore 17.30, appuntamento con una tavola rotonda dal titolo “La Santità a Palermo”. L’incontro, moderato dalla giornalista Alessandra Turrisi, sarà caratterizzato dai diversi interventi sul beato Giacomo Cusmano, don Nunzio Russo, Santa Maria di Gesù del Santocanale, Padre Giovanni Messina, Francesco Paolo Gravina, principe di Palagonia, il beato Padre Pino Puglisi e da un excursus storico da San Mamiliano a Santa Rosalia. Domenica 22 settembre, la giornata clou dei festeggiamenti. Alle ore 10, solenne concelerazione eucaristica presieduta da Monsignor Enrico Dal Covolo, assessore del Pontificio Comitato di Scienze Storiche e animata dal coro della Polizia Municipale di Palermo. Nel pomeriggio, alle ore 17, la processione dall’ex oratorio San Mattia dei Crociferi che alle 18 raggiungerà il Foro Italico (lato panchine in ceramica) per l’omaggio ai caduti in mare, alla presenza di autorità civili e religiose. Alle ore 21.30 l’ingresso trionfale da Porta Reale e dopo lo spettacolo pirotecnico al Foro Italico, la benedizione finale e il rientro nell’ex oratorio di San Mattia dei Crociferi.

Luogo: Chiesa Santa Maria della Pietà , Via Torremuzza , 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA