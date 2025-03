Palermo, “Parole e Note” l’8 marzo a Villa Niscemi: a Le Onde il ricavato della vendita del romanzo contro la violenza di genere

Comunicati Stampa

Sensibilizzare attraverso la bellezza di “Parole e note”, ovvero di canzoni e letture significative che possano non solo scavare nel profondo delle coscienze, ma anche trasmettere il valore dell’arte e l’importanza di esprimere il proprio talento nel mondo.

È stato immaginato così “Parole e Note”, l’evento organizzato dalla scrittrice e docente Giusi Russo in collaborazione con l’Associazione Le Onde di Palermo, e in programma il prossimo sabato 8 marzo, alle ore 16.30, a Villa Niscemi di Palermo.

Un vero e proprio appuntamento con la bellezza dell’arte in generale, che vedrà l’alternarsi di letture da “Di notte, solo di notte” di Giusi Russo, romanzo pluripremiato e vincitore del Premio Nadia Toffa 2022, e l’esibizione di musicisti e cantanti che intoneranno brani per riflettere sul tema violenza di genere e, in generale, sul ruolo della donna nella società.

Da “La Fata” di Edoardo Bennato, che racconta l’universo femminile da sempre soggetto a vessazioni da parte dell’uomo, a “La canzone di Marinella” di De Andrè, ispirata ad un caso di cronaca nera, fino alla speranza della “Sally” di Vasco Rossi. Tutti i brani, scelti ad hoc, saranno affidati all’interpretazione del noto musicista ed artista poliedrico palermitano Maurizio Maiorana e alla maestria di sei giovani, veri talenti emergenti: Giorgia Abbate, cantante; Beatrice Di Grigoli, pianoforte; Martina Di Grigoli, voce e chitarra; Monica De Francesco, cantante; Antonino Tinnirello, fonico; voce narrante Sofia Modica.

L’appuntamento è stato fortemente voluto dall’autrice di “Di notte, solo di notte”, Giusi Russo, che nel suo scritto- attraverso la storia intima di Angela e della sua relazione disfunzionale con Ivano- tratta, con stile delicato e poetico, il tema della violenza sulle donne, spingendo poi, e inevitabilmente, i lettori a riflettere anche sull’amore per sé stessi.

“Molteplici le motivazioni da cui è scaturita l’idea di questo evento. Condividere un momento di bellezza che unisce due forme d’arte, la scrittura e la musica, dare spazio e valore al talento dei giovani e, ultimo ma non ultimo, il desiderio di dare un contributo concreto a sostegno delle donne vittime di violenza”.

Il ricavato dalla vendita dei libri in occasione dell’appuntamento a Villa Niscemi sarà infatti devoluto all’Associazione ETS Le Onde, che ormai dal lontano 1992 si occupa, a vari livelli e con azioni concrete, di sostenere le donne, le bambine e i bambini vittime di violenza. Dall’accoglienza telefonica ai colloqui gender oriented all’ospitalità in emergenza, fino all’accompagnamento guidato nei percorsi di uscita dalla violenza e per la costruzione della propria autonomia economica ed abitativa, Le Onde ha supportato circa 750 donne solo nell’ultimo anno.

“Siamo nate negli ormai lontani anni ’90 dall’esperienza condivisa all’interno dell’UDI Unione Donne Italiane- racconta Elvira Rotigliano, avvocata penalista e Presidente dell’Associazione- e dal 1998 operiamo in sinergia con tanti altri Enti ed organismi nella Rete antiviolenza cittadina per favorire l’autonomia e la libertà delle donne. L’Associazione ha tra gli obiettivi quello di sostenere le donne anche nella ricerca della loro autonomia economica e per il reinserimento lavorativo. È in atto il progetto GAIA che è un luogo fisico attrattivo di coworking ed orientamento professionale, con possibilità di accedere a consulenze specifiche, e aperto a tutte”.

“Di notte, solo di notte” il secondo romanzo della scrittrice Giusi Russo. Il libro, selezionato per Casa Sanremo Writers 2024, ha vinto il Premio Nadia Toffa 2022 ed è stato tra i finalisti del Premio Dostoevskij 2021.