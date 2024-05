Parrochiadi per la Parrocchia S. Maria della Mercede di Catania: Musica, sport, gioco e catechesi per abbracciare se stessi, gli altri e Gesù

Chiesa

In concomitanza con la giornata mondiale dei bambini, istituita da Papa Francesco, si è chiuso l’anno catechistico 2023-24 con la memoria del Battesimo

Accoglienza, gioco, socializzazione, catechesi. Sono stati questi i principi che hanno ispirato le diverse attività messe a disposizione dei bambini, dei giovani e delle famiglie della parrocchia Santa Maria della Mercede di Catania, guidata da padre Pasquale Munzone. In concomitanza con la giornata mondiale dei bambini, istituita da Papa Francesco, si è chiuso l’anno catechistico 2023-24 con la memoria del Battesimo, per i più piccoli del primo e secondo anno catechistico, ed è stata dedicata un’intera settimana proprio ai bambini e ragazzi della parrocchia, che sono stati i protagonisti del “Concertino” e delle “Parrocchiadi”. Proseguono invece le attività dell’oratorio con il Grest estivo “L’estate si colora di te”, che accoglieranno bambini, ragazzi e giovanissimi nei locali di via Caronda, nel mese di giugno ogni sabato dalle 16 alle 18.15 e dal 1 al 6 luglio tutti i giorni dalle 16 alle 19.30. Nel corso dell’anno una attenta squadra di animatori, educatori e catechisti ha accompagnato i bambini del catechismo e dell’oratorio attraverso un percorso di crescita che, attraverso lo strumento del gioco, della sperimentazione di diverse attività laboratoriali ha permesso ai bambini di imparare a conoscere se stessi e i propri compagni, stimolando l’attenzione a un rapporto empatico e attento ai bisogni di chi ci sta accanto. In questo clima sereno e spensierato di gioco e apprendimento cooperativo bambini e ragazzi sono stati guidati con la catechesi a vivere la nuova ed entusiasmante avventura alla ricerca e conoscenza di Gesù. «I bambini e i ragazzi siano i protagonisti di un cammino dove si cresce nell’amicizia e nella gioia di stare insieme – ha dichiarato il parroco -. Auspico sempre più un incoraggiamento e un impegno da parte delle famiglie e dei genitori perché la nostra comunità possa “ri-diventare” per il territorio un importante punto di riferimento».