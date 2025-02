Parte da Zō di Catania il tour siciliano dei Savana Funk

Comunicati Stampa

Unendo funk, rock, blues e musica africana, i Savana Funk incarnano l’essenza della live band, il groove è la loro lingua e il palco la loro casa. La band, nata a Bologna nel 2015, arriva in Sicilia per un piccolo tour che parte giovedì 27 febbraio, alle 21, da Zo Centro culture contemporanee di Catania e che poi li vedrà il 28 febbraio al Sonica di Siracusa, l’1 marzo al Retronouveau di Messina e il 2 marzo al Mind di Palermo. Gli eventi sono realizzati dal circuito live Rocketta e da Antenna Music Factory.

Esattamente 10 anni fa, nel capoluogo emiliano si incontrarono il chitarrista veneto Aldo Betto, il bassista italo-ghanese Blake Franchetto e il batterista berbero-romagnolo Youssef Ait Bouazza e fra i tre scattò immediatamente una rara sintonia umana e musicale. Senza perdere tempo, i tre decisero di formare una band, iniziando da subito a fare molti live, sperimentando idee e scrivendo musica. Dopo il primo album autoprodotto “Musica analoga” del 2016, l’anno dopo pubblicarono “Savana Funk” che nel 2018 divenne il nome della band. Sempre nel 2018 pubblicarono il terzo album, “Bring in the New” ben accolto da critica e pubblico. Nell’estate del 2019 i tre furono invitati ad alcuni appuntamenti del Jova Beach Party, i concerti estivi di Jovanotti dove si sono esibiti in lunghe jam session sul palco con Lorenzo Cherubini.

Da sinistra Blake Franchetto, Youssef Ait Bouazza e Aldo betto ovvero i Savana Funk

Nel 2021 pubblicarono l’album “Tindouf”, distribuito in tutto il mondo, che fu seguito da una lunghissima tournée di oltre 100 date in giro per il mondo, durante la quale si esibirono sui palchi dei maggiori festival italiani ed internazionali. Nel 2022 uscì “Ghibli”, descritto come il vento caldo e secco che soffia dal deserto verso il Mediterraneo, un ritorno alle origini del trio con un suono più minimale e intenso.

Nella primavera del 2023 hanno chiamato in tour Willie Peyote per cinque date sold-out che hanno visto l’originale fusione delle sonorità funk della band con le barre del rapper torinese. Tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 i Savana Funk sono stati impegnati nel progetto Savana Sound System, un tour nei club che li ha visti affiancati in jam con dj e producer come Gaudi, Rocca, Zingabeat e Loopus in Fabula: la musica dei Savana diventa ancora più contaminata.

Nella primavera del 2024 è uscito “Raha”, un ep condiviso con Gaudi, e che ha esplorato il suono della Afro-Cosmic Disco, portando passaggi su BBC, Radio FIP France, KCRW negli Usa. Alla fine dello scorso anno è uscito “Wa Zina” singolo dedicato alle donne iraniane che ha rinnovato la collaborazione con Willie Peyote. E sabato 28 febbraio i Savana Funk sulle piattaforme digitali ripubblicheranno “The Invisible Man”, brano che fa parte dell’album “Tindouf” del 2021, in una versione alternativa a quella “afro” presente su disco, con un suono volutamente old style, a richiamare vecchi pezzi soul, registrato e mixato in uno studio totalmente analogico, senza alcun computer, come avveniva negli Anni Sessanta.

Biglietti € 15, prevendita on line € 11,50 su https://dice.fm/partner/associazione-culturale-zo/event/oeoeb5-savana-funk-27th-feb-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets Info tel. 0958168912, da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 13.

Luogo: Zō Centro culture contemporanee, Piazzale Asia, 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Data Inizio: 27/02/2025

Data Fine: 27/02/2025

Ora: 21:00

Artista: Savana Funk