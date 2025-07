Passopisciaro, cent’anni di fede e fuoco: la comunità celebra la Madonna del Rosario tra storia e memoria

Comunicati Stampa

Passopisciaro, piccolo gioiello alle pendici dell’Etna, ha vissuto oggi una giornata dal forte valore spirituale e storico. In occasione del centenario della festa votiva in onore di Maria SS. del Rosario, il paese ha rinnovato un legame antico, nato dal fuoco del vulcano e cresciuto nella fede e nella memoria.

Immerso nei colori vividi della natura etnea e nei profumi unici che solo questo territorio sa donare — dalla ginestra all’uva matura, dal mosto d’autunno alla terra vulcanica — Passopisciaro ha celebrato con solennità e commozione i 100 anni dalla ricostituzione di una delle sue tradizioni più sentite.

La celebrazione eucaristica, officiata dal Vescovo Mons. Antonino Raspanti e concelebrata dai parroci Gabriele Sgroi e Antonino Imbiscuso, si è svolta alla presenza del nuovo sindaco Concetto Stagnitti, delle autorità civili e militari, con il Luogo-Tenente Salvatore Sciuto a rappresentare l’Arma dei Carabinieri.

Ma al centro della giornata non solo la liturgia, bensì la memoria collettiva di un paese che ha saputo trasformare una tragedia naturale — l’eruzione dell’Etna del 1923 — in un simbolo di rinascita e speranza. Proprio in risposta a quell’evento devastante, nel 1925 la comunità diede vita alla prima edizione della festa della Madonna del Rosario, come voto di ringraziamento alla Vergine, sentita protettrice del paese.

“Non si può costruire il futuro senza conoscere le proprie radici”, ha ricordato nel suo toccante intervento Maurizio Papotto, che al termine della messa ha rievocato i momenti salienti di questo secolo di devozione, facendo da guida alla mostra fotografica allestita nelle navate laterali della chiesa. Documenti, immagini d’epoca e testimonianze storiche hanno raccontato non solo la storia della festa, ma anche quella della gente di Passopisciaro: uomini e donne segnati dalla guerra, dalla fatica nei campi e dalla resilienza di chi ha scelto di restare.

L’evento ha offerto anche l’occasione per ricordare figure storiche del paese e rinsaldare i legami tra generazioni, in un intreccio profondo di fede, identità e cultura. Passopisciaro, conosciuto nel mondo per i suoi vitigni d’eccellenza e per essere stato amato anche dal celebre fisico Ettore Majorana, torna così a farsi culla di spiritualità e tradizione.

La festa, arricchita da processioni, spettacoli pirotecnici e momenti di comunità, rappresenta un esempio vivente di come la memoria, quando custodita e condivisa, possa diventare ponte tra passato e futuro.

In un mondo che cambia, Passopisciaro resta fedele a sé stesso: un piccolo borgo che profuma di mosto e preghiera, e che oggi più che mai si è stretto attorno alla sua Madonna, alla sua storia, e alla sua gente.

Alfio Papa

Luogo: Via Regina Margherita Passopisciaro, CASTIGLIONE DI SICILIA, CATANIA, SICILIA