Pericolo viale Regina Margherita, buche e area transennata

Viabilità

“Si tratta – afferma il Sindaco di Catania Enrico Trantino – di interventi decisivi che, mi auguro, possano essere fatti in accordo con la Regione grazie ai fondi Sviluppo e Coesione”

Il tratto del viale Regina Margherita, nei pressi di via Ipogeo, a Catania resta transennato da giorni. Una precauzione necessaria, in questo periodo di festeggiamenti agatini, che non placa le polemiche a cui si vanno ad aggiungere a quelle legate ai danni del basolato lavico di piazza Roma. “Nel nostro territorio, soprattutto in questo periodo di festa e di devozione religiosa, il nodo legato alla viabilità è sempre attualissimo – afferma il presidente del III municipio di Catania Maria Spampinato – parliamo di insidie alla vivibilità che colpiscono anche i pedoni e che possono aggravarsi ulteriormente con la prossima ondata di maltempo”. “I danni si trovano nello stesso punto in cui gli operai comunali sono già intervenuti poche settimane prima – lamenta Orazio Cosenza, abitante di piazza Santa Maria di Gesù – il rischio è che qui qualcuno si possa fare molto male perché ci troviamo a pochi metri da via Etnea e questo comporta un continuo viavai di migliaia di devoti”. Niente interventi spot ma lavori da eseguire a regola d’arte con opere radicali. Nell’immediato, comunque, va riparato il tratto del viale Regina Margherita danneggiato. “Si tratta – afferma il Sindaco di Catania Enrico Trantino – di interventi decisivi che, mi auguro, possano essere fatti in accordo con la Regione grazie ai fondi Sviluppo e Coesione”.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA