Planet Opal, da Zō a Catania un assaggio dance-punk del Mosaico Festival

Musica

Unica data in Sicilia del tour di supporto al nuovo album “Recreate Patterns, Release Energy”

Venerdì 6 giugno, una preview di Mosaico Festival 2025, il festival musicale di Piazza Armerina, arriva da Zō Centro Culturale Contemporanee di Catania, per l’unica data in Sicilia del tour di supporto al nuovo album “Recreate Patterns, Release Energy” dei Planet Opal, uno dei ritorni più attesi di questo 2025.

Planet Opal è un progetto di musica elettronica nato a Bergamo grazie a Giorgio Assi (produttore, sintetizzatori e voce) e Leonardo De Franceschi (batteria e percussioni). Astratte sequenze ispirate alla scena dance-punk e post-disco di New York si intrecciano ad un surrealismo Kraut-rock: i Planet Opal sono un’autentica rivelazione dell’elettronica italiana.

Leonardo De Franceschi e Giorgio Assi ovvero i Planet Opal

Nel novembre del 2021 pubblicano l’album d’esordio “Cartalavonu” (Dischi Sotterranei) che presto condurrà Giorgio e Leonardo sui palchi di tutta Italia ed Europa: Mi Ami, Sherwood, Villa Ada (insieme a Pendulum), Next Please (in apertura a Calibro 35 e Dj Khalab) e ancora il MENT Festival di Ljubljana. In estate Cosmo li invita ad aprire i suoi concerti di Padova e Lignano Sabbia d’Oro. Ma non è finita qui, i Planet Opal partecipano al Mondo Festival di New York e agli eventi di Novi Sad (Serbia) – Capitale della Cultura Europea 2022. Il loro anno favoloso si chiude con le aperture per i Niños du Brasil e per Populous, altro estimatore della loro musica. Nel 2023 l’orbita dei Planet Opal gira ancora, passando dall’apertura per Peter Hook dei Joy Division / New Order al Goa Boa Festival, per il rinomato club Fuse di Bruxelles e i festival Transmusicales di Rennes e Zdravo Mladi di Skopje. Il 2024 si inaugura nel migliore dei modi, con una doppietta di aperture agli olandesi Yin Yin al Kino Siska di Lubiana e al Mocvara di Zagabria, mentre viene completata la scrittura di nuovo materiale.

Il 9 maggio è stato pubblicato il nuovo, attesissimo, album “Recreate Patterns, Release Energy”. L’album nasce dal desiderio di rompere schemi ripetitivi, non solo musicalmente ma anche personalmente, affrontando le difficoltà della vita moderna con un suono che fonde musica elettronica, rock e psichedelia. Musicalmente l’album è un caleidoscopio sonoro che fonde diverse influenze: dal krautrock al grunge, dallo shoegaze all’elettronica sperimentale. Il titolo riflette una tensione vitale tra la necessità di adattarsi al cambiamento e l’urgenza di esprimere un’energia nuova, più libera e autentica.

Biglietti: ⁠€ 15, prevendite on line su https://dice.fm/event/3o5qax-mosaico-e-z-presentano-planet-opal-live-6th-jun-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets

Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6 Catania. Info: telefono 0958168912 da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 13.

Luogo: Zō Centro culture contemporanee, Piazzale Asia, 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 06/06/2025

Data Fine: 06/06/2025

Ora: 21:00

Artista: Planet Opal

Prezzo: 15.00

Info:

Venerdì 6 giugno Zō Centro culture contemporanee di Catania ospita una preview del festival musicale di Piazza Armerina. Sul palco il duo elettronico bergamasco che presenta il secondo album “Recreate patterns, Release Energy”, uscito il 9 maggio, un suono che fonde musica elettronica, rock e psichedelia