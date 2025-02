Comunicati Stampa

Cosa fa un promoter a Sanremo? Lo scopriremo con il nuovo podcast “Sanremo ma non troppo”, un approfondimento “on the road” di Giuseppe Rapisarda Management

Sanremo è molto più di una competizione musicale: è un fenomeno culturale, un evento mediatico e una sfida di resistenza per artisti, addetti ai lavori e spettatori. Per raccontare tutto questo, nasce “Sanremo ma non troppo”, il podcast che porta gli ascoltatori dietro le quinte del Festival con uno sguardo divertente, ironico e coinvolgente. Il format, dinamico e originale, seguirà le serate del Festival con approfondimenti sui protagonisti e curiosità su ciò che accade dentro e fuori l’Ariston. Oltre alla gara e alle esibizioni, ci sarà spazio per aneddoti, retroscena e tutto ciò che rende Sanremo un evento unico nel panorama musicale italiano.

Un elemento distintivo del podcast sarà la partecipazione del promoter Giuseppe Rapisarda, che svelerà il lavoro e il ruolo fondamentale di un promoter a Sanremo. Inoltre, saranno presenti i rappresentanti delle pagine social Acireale Social, Catania dà Spettacolo e Concerti Sicilia, che offriranno il loro punto di vista sulla manifestazione, insieme a giornalisti e addetti ai lavori, per analizzare l’evento da ogni angolazione.

Le puntate saranno pubblicate nella settimana del Festival, da lunedì 10 a domenica 16 febbraio, e potranno essere ascoltate su tutte le piattaforme podcast.