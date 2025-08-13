Portopalo. “Premio più a sud di Tunisi” primo riconoscimento per la narrativa a Filippo Bozzali

Comunicati Stampa

Filippo Bozzali continua a raccogliere riconoscimenti come grani di un rosario, con la stessa abitudine e costanza dei grandi scrittori siciliani. Non è semplice emergere tra gli scrittori isolani, la Sicilia è terra di autori illustri e profondi: ci vuole una personalità forte e autentica, e Filippo la possiede La sua scrittura si compone di forza e tenerezza, memoria e visione, come dimostra il suo libro Itaca Dentro, edito da Aurea Nox nella collana Cuore Indiegeno.

Dopo l’ottimo riconoscimento ottenuto a Chiaravalle nella sezione Poesia a Tema Libero, arriva un nuovo, prestigioso premio. Il 3 agosto 2025, a Portopalo, nel corso della XX edizione del Premio “Portopalo, più a sud di Tunisi”, Filippo Bozzali ha conquistato il Primo Premio per la sezione Narrativa, proprio con Itaca Dentro. La cerimonia si è svolta nella suggestiva cornice della Terrazza dei Due Mari, un luogo sospeso tra cielo e orizzonte.Il Premio “Più a Sud di Tunisi” è un premio culturale che si tiene a Portopalo di Capo Passero, in Sicilia, ed è chiamato così proprio perché si svolge nel punto più a sud d’Italia, che si trova appunto più a sud di Tunisi. Il premio, arrivato alla XX edizione ha premiato, nel corso degli anni, nomi importanti come Corrado Augias e Toni Capuozzo.

Il libro vincitore “Itaca Dentro” è molto più di una raccolta di racconti: è un nostos siciliano, un ritorno simbolico e dei sensi alla propria terra e al proprio cuore. I cinquanta racconti che compongono il volume sono un tuffo nella “sicilianitudine”, nel ricordo che salva dall’oblio, nelle radici che non si possono estirpare. Con ironia e tenerezza Filippo Bozzali ci offre frammenti di vita vera come i mitilugghi della nonna, le telefonate sbagliate risolte con un “squasi” e i ricordi struggenti delle feste comandate. Un viaggio immaginario che approda nell’isola interiore di ciascuno di noi: la nostra Itaca.

Con questo nuovo riconoscimento, Filippo Bozzali si conferma come una delle voci più importanti e toccanti della narrativa contemporanea siciliana. Un autore che non scrive solo per ricordare, ma per lasciare in chi legge un’eredità d’affetti. E in questi tempi incerti, è forse il premio più grande.

Filippo Bozzali è nato nel 1954 in Sicilia, precisamente a Licodia Eubea (CT), vicino ai luoghi descritti da Giovanni Verga. Poeta e scrittore racconta la sua visione del mondo siciliano.