Premio Senofonte a Roma: trionfa l’Associazione “Il Percorso Verde di Karol” di Santo Stefano di Camastra

“La passione per l’arte equestre e l’impegno per l’inclusione sociale sono stati premiati a Roma con un importante riconoscimento nazionale. L’Associazione “Il Percorso Verde di Karol” di Santo Stefano di Camastra ha ricevuto il Primo Premio Senofonte nella categoria ‘Giovani e Sociale’ il 15 aprile 2025, in una cerimonia ufficiale tenutasi nella capitale.

La Presidentessa Cetty Catanzaro ha ritirato il premio, esprimendo la sua gratitudine e il suo orgoglio per il lavoro svolto dall’Associazione. ‘Questo premio rappresenta un importante riconoscimento del nostro impegno per promuovere l’arte equestre e l’inclusione dei minori con disabilità’, ha dichiarato Cetty Catanzaro. ‘Siamo orgogliosi di aver ricevuto questo premio e ci impegniamo a continuare il nostro lavoro per promuovere l’inclusione e l’arte equestre’.

L’Associazione, fondata e guidata da Cetty Catanzaro, ha come obiettivo principale quello di promuovere l’arte equestre come strumento di inclusione e di sostegno per i minori con disabilità. Attraverso eventi estivi che uniscono cavalieri di fama e cavalli provenienti da tutta la Sicilia, l’Associazione mira a sensibilizzare la comunità e a offrire supporto alle famiglie con figli disabili.

Gli eventi estivi organizzati dall’Associazione sono stati un grande successo, con la partecipazione di numerosi cavalieri e cavalli provenienti da tutta la Sicilia. ‘Siamo stati molto felici di vedere così tanti giovani cavalieri partecipare ai nostri eventi’, ha dichiarato Cetty Catanzaro. ‘Il nostro obiettivo è quello di creare un ambiente inclusivo e di sostegno per tutti i giovani, indipendentemente dalle loro abilità’.

Il Premio Senofonte è stato assegnato con il patrocinio del Ministero della Sovranità Alimentare e rappresenta un importante riconoscimento nazionale per l’impegno dell’Associazione. ‘Siamo orgogliosi di aver ricevuto questo premio’, ha dichiarato Cetty Catanzaro. ‘Ci impegniamo a continuare il nostro lavoro per promuovere l’inclusione e l’arte equestre’.

L'Associazione 'Il Percorso Verde di Karol' è un esempio di come l'impegno e la passione possano fare la differenza nella vita delle persone. 'Siamo molto grati per il sostegno che abbiamo ricevuto', ha dichiarato Cetty Catanzaro. "Ci impegniamo a continuare il nostro lavoro per creare un mondo più inclusivo e più giusto per tutti".