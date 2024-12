Presentato il cantiere dove sorgerà la nuova sede dell’I.T.S. Academy di Catania

Infrastrutture

Antonio Scamardella: «E' solo il primo tassello verso la strada del successo che si costruisce, giorno dopo giorno, per raggiungere obiettivi sempre più grandi»

Presentato stamattina il cantiere dove sorgerà la nuova sede dell’I.T.S. Academy di Catania. Una posa simbolica della “prima pietra” a cui è seguito un sopralluogo della struttura da parte dello stesso CdA dell’Accademia composto dal Direttore dott.ssa Brigida Morsellino, dal Presidente Prof. Ing. Antonio Scamardella, dal Vice Direttore di Alis Antonio Errigo e dal R.U.P. Giuseppe Maria Sassano.

“Questo incontro rappresenta un “ponte” simbolico tra il passato e la nostra visione del futuro- spiega il Direttore dell’I.T.S. Academy Brigida Morsellino- parliamo di un sogno che diventa realtà all’interno di una struttura diroccata sulla quale nessuno avrebbe mai pensato di investire. Ebbene oggi noi siamo qui per dimostrare il contrario e trasformare quest’area in un luogo dove inizierà la vita formativa di tantissimi giovani: questa sarà la sede dell’I.T.S. Academy e sorgerà nel cuore di Catania in uno dei quartieri storici della città”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il Presidente dell’I.T.S. Academy di Catania Prof. Ing. Antonio Scamardella. “Desidero ringraziare tutti coloro che hanno permesso di realizzare questo sogno. La posa simbolica della prima pietra oggi serve a lanciare un messaggio chiaro: al posto di questa struttura, completamente in rovina, nascerà una grande eccellenza per l’intero “Sistema Italia”. Un luogo che fornirà uno sguardo ampio e capace di abbracciare anche le tecnologie verdi con i vari strumenti interdisciplinari”.

La nuova sede dell’I.T.S. è solo il primo tassello verso la strada del successo che si costruisce, giorno dopo giorno, per raggiungere obiettivi sempre più grandi.

“Parliamo di un intervento di circa tre milioni di euro con un appalto integrato, progettazione e lavori, affidato all’azienda MA.GE.CO. S.r.l.- afferma il R.U.P. dell’I.T.S. Academy Giuseppe Maria Sassano- sarà un lavoro in cui verranno coinvolte le maestranze siciliane e dove recupereremo quest’area per renderla la casa dei nostri studenti. Ragazzi e ragazze che entreranno in contatto con tecnologie di ultima generazione; uno su tutti sarà il laboratorio mobile- un aereo di 18 metri- utilizzato per conoscere da vicino i processi ed i meccanismi della conduzione aerea. E ancora aule multimediali, laboratori sviluppati grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e simulatori per la conduzione del mezzo e per la sua manutenzione”.

L’Accademia fonda i suoi successi su idee vincenti che migliorano le figure professionali del domani.

“Questo è un grande esempio di sostenibilità- ribadisce il Vice Direttore di Alis Antonio Errigo- siamo qui per capire quale sarà lo spazio dedicato alle nuove strutture dell’Accademia che insisterà in un sito storico all’interno della città. Un processo da portare avanti anche attraverso la sostenibilità ambientale, economica e sociale. Un’idea progettuale che pian piano si sta concretizzando e che porterà benefici a tutta la Regione Siciliana”.

Il commissario straordinario dell’Istituto per l’Incremento Ippico Regione Siciliana dottor Ignazio Mannino: “Abbiamo voluto scommettere nell’alta formazione professionale, individuando mediante evidenza pubblica un partner importante quale l’ITS, che rappresenta per la nostra terra un importante anello di congiunzione tra l’offerta formativa e il mondo del lavoro. Come amministrazione Regionale abbiamo voluto tenere salde le radici dell’istituto, ma nello stesso tempo guardare al futuro dei nostri giovani, scommettendo sulla formazione di alto livello. Siamo orgogliosi che la tradizione centenaria dell’istituto figlio del Reggio Stallone, passo dare un contributo importante alla Mobilità e alla Logistica della nostra terra. Facciamo tesoro delle nostre radici per guardare alle prospettive del nostro futuro.

