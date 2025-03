Presentato Progetto V.I.T.A., ponte tra STEM e nuove tecnologie della vita.

Comunicati Stampa

ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita A. Volta, UniPa, Scuole e Sicindustria alleati per le sfide del futuro. Presentato stamattina nella Sala delle Capriate di Palazzo Chiaromonte Steri il Progetto V.I.T.A., un modello di orientamento innovativo sulle STEM, che punta a costruire un ponte concreto tra la formazione tecnico-scientifica in ambito biomedicale e il mondo del lavoro. Il Progetto, selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale, è promosso dall’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita A. Volta di Palermo, in qualità di Soggetto Responsabile, in partnership con l’Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica (BIND), Sicindustria, Fondazione Hora, La Linea della Palma APL e ben sei Scuole Secondarie: l’I.I.S.S. “Ernesto Ascione” di Palermo, il Liceo Classico “Giovanni Meli” di Palermo, il Collegio Gonzaga, Casa della compagnia di Gesù Palermo, l’ I.I.S.S. “Alessandro Volta” di Palermo, l’I.I.S.S. “Giuseppe Minutoli” di

Luogo: Palazzo Chiaromonte Steri