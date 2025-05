“Pressione #1”: il riscatto urbano di AlbeVFP parte da Palermo

Rapper

È disponibile dal 9 maggio 2025 “Pressione #1”, il nuovo singolo del rapper palermitano AlbeVFP, prodotto da Kikko, Brazy e 2elle, e pubblicato da VFP Records in collaborazione con Southside Records.

Il brano affronta temi centrali per una generazione cresciuta tra difficoltà sociali e bisogno di affermazione: il peso delle aspettative, l’ambizione, la marginalità e il sogno di riscatto. Il testo, duro e diretto, non risparmia la critica a un ambiente inquinato da ignoranza e corruzione, né la descrizione di un’identità forgiata nella lotta quotidiana.

AlbeVFP cita luoghi simbolici di Palermo, come Piazza Indipendenza, per sottolineare l’intimo legame con il territorio, facendone il punto di partenza per un percorso artistico e umano di rottura.

“Pressione #1” non è solo musica: è un racconto di strada, una denuncia, una presa di coscienza.

