Prestigioso finale di “NaxosLegge” con il convegno di sabato 28 settembre dedicato ad Afrodite

Comunicati Stampa

Il Premio “Ombra di Dioniso” che sarà conferito domenica 29 settembre ai maestri della scena del teatro contemporaneo Spiro Scimone e Francesco Sframeli

Si avvia alla conclusione la XIV edizione di NaxosLegge, con un programma particolarmente ricco di appuntamenti prestigiosi. Per la sezione Naxos Off, sono previsti eventi a Roma e Ragusa Ibla.In particolare, al Parco Archeologico del Colosseo, grazie alla sensibilità e collaborazione della direttrice Alfonsina Russo si svolgerà a Roma nella giornata di oggi l’inaugurazione della mostra “Kyprea. La rete di Afrodite” a cura di Giorgio Calcara e nata da un’idea dell’artista Stefania Pennacchio, che cura la direzione artistica del progetto.Venerdì 27 settembre, a Ragusa Ibla è in programma il convegno “Gli perdono tutto perché ho amato”, un atteso appuntamento realizzato in collaborazione con il Teatro di Donnafugata – Ragusa e Dietro il Sipario, dedicato alla figura di Eleonora Duse e che sarà ospitato ai Giardini Iblei.Interverranno Giordano Bruno Guerri, Presidente del Comitato nazionale di celebrazioni per il centenario di Eleonora Duse, Pierfranco Bruni, e Monica Centanni, membri del Comitato nazionale di celebrazioni per il centenario di Eleonora Duse.

Da sabato 28 il festival torna a Giardini Naxos (Me) e il Museo del Parco Archeologico, alle 16.00 ospiterà il convegno “Le isole della dea. I luoghi di Afrodite a Cipro e in Sicilia”, che vedrà la partecipazione di Luca Bombardieri, dell’Università di Siena, Massimo Cultraro, CNR Catania- Università di Palermo, degli archeologi Fabio Caruso e Francesca Spatafora, e di Gabriella Tigano, Direttrice del Parco Archeologico Naxos Taormina.Alle 18.30 è in programma “Kyprea. La Rete di Afrodite”, un racconto della mostra appena inaugurata al Parco Archeologico del Colosseo. Interverranno Alfonsina Russo, Direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, Giorgio Calcara, curatore della mostra e Stefania Pennacchio, artista e ideatrice della mostra. Modererà la giornalista Isabella Di Bartolo.Nella penultima giornata del festival di domenica 29 settembre, il Parco Archeologico di Naxos, ospiterà alle 19.30 la terza edizione del Premio “Ombra di Dioniso” che quest’anno sarà conferito ai maestri della scena del teatro contemporaneo, Spiro Scimone e Francesco Sframeli. La cerimonia, vedrà gli interventi di Gabriella Tigano, Direttrice del Parco Archeologico Naxos Taormina, Gigi Spedale, presidente di Rete Latitudini, Fulvia Toscano, Direttrice Artistica di NaxosLegge, Dario Tomasello, Coordinatore del DAMS – Università di Messina. Modererà Katia Trifirò, docente DAMS di Messina.Prima di questo evento, alle 18.00, l’area Archeologica Di Naxos – Teatro della Nike ospiterà la performance La seduzione dei Mulini a vento di e con Dario Tomasello e gli alunni del DAMS di Messina (ingresso gratuito): un lavoro teatrale realizzato nel segno dell’ispirazione di Cervantes e dell’influenza di Carlo Quartucci e Carla Tatò. L’avventura picaresca del Quijote diventa un’allegoria della quête amorosa e del disincanto che da sempre l’accompagna.L’evento conclusivo del festival, lunedì 30 settembre alle 19.00, che sarà ospitato nella suggestiva terrazza del Lido di Naxos è Poeti al bar…. 25 anni dopo “Cosa non soffriresti con gioia?” Epifanie e eroi dell’amore in “Cavalcanti” e “Nietzsche. Nascita e morte della tragedia”, di Carmelo Causale. Interverranno Elio Crifò, Mauro Curcuruto e Rocco Giudice. Modererà il giornalista Fernando Massimo Adonia. Naxoslegge è realizzato con il sostegno dell’ Assessorato ai BBCC e Identità siciliana, del Cepell- Centro per il libro e la lettura, del Parco Archeologico Naxos-Taormina, con la collaborazione di Comune di Giardini Naxos, Rete Latitudini, COSPECS e DAMS di Messina, Museo regionale “Maria Accascina” di Messina, Teatro Vittorio Emanuele” di Messina, Teatro di Donnafugata di Ragusa Ibla, Parco Archeologico del Colosseo, Leuco’, Liceo Caminiti di Giardini Naxos, Consulta giovanile della Città di Giardini Naxos, Lido di Naxos, Archeoclub Augusta e Naxos-Taormina – Valle Alcantara, Pro loco di Giardini Naxos, Accademia pianistica di Taormina, Federalberghi di Giardini Naxos, le Associazioni Art.9, Altra metà e Città plurale, Villa Garbo, Tysandros hotel, Villa Sakiko, Viaggi di Marco, My Sicily Experience.