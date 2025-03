Presunte anomalie concorso Cas, interrogazione del deputato regionale Primavera

Politica

“Perché il Governo Regionale non ha ancora adottato i provvedimenti necessari per porre fine ai disservizi a cui sono esposti gli utenti, frutto della condizione di stallo in cui versa il CAS?"

Il deputato regionale Santo Primavera in una interrogazione trasmessa all’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, chiede chiarimenti in ordine a presunte anomalie riscontrate nel concorso pubblico indetto dal Consorzio Autostrade Siciliane, per la copertura, con contratto a tempo indeterminato, in regime part-time al 25%, di complessivi 105 posti di “agente tecnico esattore”, indetto il 25 marzo 2022. Dette presunte irregolarità – rimarca Primavera – sono state oggetto di una corposa denuncia inoltrata all’autorità giudiziaria ad opera dei partecipanti al bando. In ragione di ciò il deputato regionale Primavera interroga il Governo Regionale sulla conoscenza delle presunte irregolarità riscontrate nel concorso pubblico indetto dal Consorzio Autostrade Siciliane. Chiedendo, nel contempo, se sono state effettuate le verifiche invocate da più parti in ordine al rispetto dei requisiti richiesti nel bando di concorso rispetto pure ai neo-assunti. E, in questo senso, come si intende procedere. Primavera rimarca poi alcuni precisi interrogativi: “Perché il Governo Regionale non ha ancora adottato i provvedimenti necessari per porre fine ai disservizi a cui sono esposti gli utenti, frutto della condizione di stallo in cui versa il CAS? Perché anche a fronte delle carenze di organico il CAS non provvede all’assunzione di altri candidati ritenuti idonei, mediante lo scorrimento della graduatoria in ossequio al Decreto Dirigenziale n.147 del 16 dicembre 2024”. Il deputato Primavera, chiede, pertanto, di conoscere “quando e quante unità saranno assunte a seguito di scorrimento di graduatoria in vista dell’incremento estivo, oltre le 105 unità già in servizio, considerando le prossime quiescenze”.