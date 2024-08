Primo anniversario per Mica panelle: festa di compleanno all’insegna della solidarietà

Comunicati Stampa

Mica Panelle celebra il suo primo anno di attività con un evento speciale. Giovedì 22 agosto 2024, alle ore 13 circa, presso i locali di Mica Panelle in via Vittorio Emanuele 126, si terrà una festa dedicata agli ospiti del progetto POC DIMORA!.

In occasione dell’anniversario, Mica Panelle offrirà pane e panelle gratuitamente, in un momento di convivialità e musica di strada, con l’intento di creare un’atmosfera accogliente e inclusiva. DIMORA! è un progetto rivolto all’accoglienza di persone fragili in situazioni di povertà socio-sanitaria, sviluppato nell’ambito dell’intervento POC PA I 3.1.a. L’obiettivo del progetto è migliorare l’offerta dei servizi dedicati alle persone che vivono in strada e in condizioni di estrema marginalità.

I Poli diurni e notturni, come il Polo Martin Luther King, il Polo San Francesco e il Polo San Carlo, sono stati pensati e realizzati per garantire una presa in carico completa dei bisogni delle persone senza dimora, facilitando il loro percorso di uscita dall’esclusione sociale. Attraverso le Unità di Strada, il progetto DIMORA! raggiunge queste persone, offrendo loro assistenza e la possibilità di essere accolte nei Poli.

Mica Panelle, che rappresenta un ibrido affascinante tra cucina di ricerca e street food, si immerge nelle profonde radici della tradizione culinaria siciliana. Con uno sguardo rivolto al passato e uno all’innovazione, Mica Panelle propone una vasta gamma di creazioni uniche, mettendo in risalto il core product della casa: le panelle. Il menù è stato rielaborato dallo chef Gianluca Bonsignore in una miriade di sapori sorprendenti che hanno dato vita alle “Panelle Multigusto”, una novità senza precedenti nel panorama gastronomico siciliano

Mica Panelle è orgogliosa di festeggiare il primo anno di attività contribuendo alla mission del progetto POC DIMORA! e invita la cittadinanza a partecipare a questo momento di festa e di condivisione con la comunità all’insegna del supporto alle persone più fragili.