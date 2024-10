“Progetto Gilda” si afferma come Empowerment Digitale per le Donne Siciliane

Settori

Il progetto si basa su una metodologia di intervento innovativa caratterizzata da gruppi di formazione e di preparazione al lavoro, le botteghe digitali

Valorizzare le donne siciliane, questo il focus CHE Progetto GILDA selezionato dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale, ha messo in atto, giungendo al suo Round 3 con l’obiettivo di formare 120 donne e introdurne 75 nel mondo del lavoro. Ispirata alle “gilde”, le antiche associazioni di mestieri che si erano diffuse in tutta Europa nel XII secolo, il progetto Gilda si basa su una metodologia di intervento innovativa caratterizzata da gruppi di formazione e di preparazione al lavoro, le botteghe digitali, nelle quali le partecipanti operano sotto la guida di un mastro bottega-esperto del settore digital, prendendo parte a concreti progetti di lavoro. Rivolto alle donne siciliane, residenti sul territorio, con età compresa tra i 18 e i 50 anni, Progetto Gilda, consultabile sul sito www.fondazionehora.it/gilda/, è nato per ridurre il divario di competenze digitali sul territorio siciliano, supportando giovani talentuose in ambiti come e-commerce, marketing digitale, crowdfunding e fundraising.

Tante già le GILDE pronte ad entrare nel mondo del lavoro digitale con specifiche competenze per essere accolte dai “Mecenati” che hanno la possibilità di avere nel proprio organico donne competenti e professionali. Le partecipanti possono infatti portare valore alle aziende, diventando Mecenati del terzo millennio. Come i Mecenati del Rinascimento, gli imprenditori possono svolgere un ruolo significativo nel sostenere le donne formate, le proprie imprese ed il territorio nel quale operano. Si tratta di imprese e imprenditori che conoscono il valore anche sociale del fare impresa e che intendono impegnarsi per le comunità nelle quali vivono.

L’inserimento delle competenze digitali delle partecipanti a GILDA porterà all’azienda:

• Innovazione e Creatività: Nelle partecipanti a GILDA, vi è un mondo di energia innovativa che aspetta solo di dare forza alle aziende dei nuovi Mecenati

• Efficienza e Produttività: Le “GILDE” sono profili professionali junior e che hanno anche imparato a lavorare in squadra. Si integrano nelle squadre aziendali, contribuendo al raggiungimento dei risultati attesi.

• Responsabilità Sociale: La Sicilia è un’isola, ma le aziende non lo sono. Contribuire allo sviluppo economico della propria comunità, grazie all’inclusione di genere e alla diversità, renderà le aziende Mecenati del Terzo Millennio!

Crescita Aziendale e Sociale

Entrare nel club dei Mecenati è gratuito e non comporta alcun impegno nei confronti del progetto GILDA. Le aziende che decidono di aderire lo fanno in funzione della volontà di contribuire all’inserimento o al miglioramento lavorativo delle donne partecipanti e di avere maggiore successo sul mercato, grazie all’apporto delle nuove risorse. Le decisioni relative all’eventuale percorso di selezione saranno prese dalla vostra azienda in totale autonomia. Le stesse tipologie contrattuali dipendono dalle politiche dell’azienda Mecenate. E’ possibile fare anche inserimenti in tirocinio extracurriculare, purché full time, retribuito e della durata minima di sei mesi.

Tra loro diverse hanno dato testimonianza come Monica Citarda che dichiara “Il progetto GILDA è un percorso che mi ha permesso di sviluppare competenze digitali. Abbiamo attuato una formazione tramite lezioni asincrone, webinar e lezioni in presenza, accompagnando tutte le partecipanti in un percorso per essere inserite nel mondo del lavoro con un contratto. GILDA non è stato solo un insieme di lezioni e nozioni teoriche, ma un vero e proprio viaggio di scoperta e crescita personale. Mi ha fornito le competenze necessarie per affrontare le sfide del mondo digitale con fiducia e determinazione, ho imparato non solo le strategie più avanzate di marketing e vendite online, ma anche l’importanza del perseguire i propri obiettivi con determinazione e passione. GILDA mi ha insegnato a valorizzare me stessa, i miei sogni e a credere nel mio potenziale. Oggi guardo indietro con gratitudine a questo percorso formativo che ha giocato un ruolo fondamentale nel mio successo professionale. Grazie a GILDA, ho raggiunto nuovi traguardi e sono pronta ad affrontare le sfide future con fiducia e determinazione. Vi invito quindi a credere nei vostri sogni, a perseguire i vostri obiettivi con determinazione e a investire nella vostra crescita personale. E se avete l’opportunità di partecipare a un progetto come GILDA, non esitate: sarà un investimento prezioso per il vostro futuro. Grazie per avermi dato l’opportunità di condividere la mia esperienza con voi. Sono entusiasta di continuare questo viaggio di crescita e successo insieme!”. La testimonianza di una mamma GILDA, Manuela Di Matteo “Ho iniziato a lavorare subito dopo il diploma e da lì un susseguirsi di esperienze diverse tra loro ma molto significative che mi hanno permesso di arricchire il mio bagaglio. Col passare del tempo, i figli, la casa e tanto altro non mi hanno permesso di poter trovare una soluzione lavorativa che si adeguasse alle mie esigenze. Poi un giorno, ho deciso di partecipare ad un progetto, il progetto Gilda. Questo progetto è nato per far sì che le donne Siciliane potessero avere una nuova chance nel mondo del lavoro digitale. Ho capito quanto è importante: rivalutarsi e rimettersi in gioco e crescere professionalmente, approfondire le conoscenze informatiche, avere tempo a disposizione, avere l’opportunità di fare nuove conoscenze. Se vuoi anche tu reinventarti e/o anche approfondire le tue conoscenze sul digital, che parlando chiaramente, sarà il futuro… dai un’occhiata al progetto a Progetto GILDA, Sono sempre più convinta della scelta che ho fatto, fai anche tu una scelta per te stessa”.