Pronto soccorso, Uil: “Solidarietà ai nostri sanitari”

Comunicati Stampa

“Come segreteria provinciale e regionale, manifestiamo la nostra solidarietà a tutti i sanitari del pronto soccorso che ogni giorno rischiano la propria incolumità per assolvere al proprio dovere. In modo particolare, siamo vicini alla responsabile del pronto soccorso di Caltagirone per quanto subito nei giorni scorsi, trovandosi a gestire una situazione poco favorevole alla somministrazione delle cure.

Come organizzazione sindacale, riteniamo prioritario un clima sereno e ai medici e agli operatori sanitari tutti che lavorano nelle aree di emergenza dei presidi ospedalieri regionali. Ragioni che ci spingono a porre in essere ogni iniziativa utile al fine di assicurare il sacrosanto diritto alla salute e alla sicurezza”.

Così in una nota a firma congiunta Totò Sampino il segretario regionale Uilfpl, Mario Conti segretario generale territoriale Uil-fpl, Angelo Gambera, coordinatore provinciale della sanità medici e il coordinatore regionale area medica Fortunato Parisi.