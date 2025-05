Sport

Un appuntamento, cominciato nel 2021, dalla passione di un piccolo gruppo di amici ma che oggi si impone inesorabile nel panorama delle due ruote

Una moto, l’amore per l’enduro e la voglia di socializzare e di stare insieme. Questi sono solo alcuni degli “ingredienti” da cui nasce la quarta edizione della “due giorni rally di Sicilia”. Un appuntamento, cominciato nel 2021, dalla passione di un piccolo gruppo di amici (La Masa L., Seminara L., Pirrone G., Ferrante U.V. Pillitteri G. e Colletta A.) ma che oggi si impone inesorabile nel panorama delle due ruote e fa gola a tanti appassionati provenienti da tutta Italia e non solo. Il prossimo 17 e 18 maggio – con partenza da Enna – si darà vita, con enorme entusiasmo, ad un evento unico nel suo genere dedicato proprio all’enduro: uno sport che unisce adrenalina, passione per la natura e spirito d’avventura. La Sicilia Motoraid, a questo proposito, vuole celebrare degnamente una terra che regala paesaggi mozzafiato, tradizioni millenarie e una biodiversità unica al mondo. In questo evento non si percorreranno semplici sentieri ma si attraverseranno storie e culture che porteranno alla sintesi della Sicilia più autentica e vera. Valorizzare la Trinacria, attraverso l’enduro, significa promuovere un turismo sostenibile, responsabile, capace di generare economia e consapevolezza ambientale. Il 17 e il 18 maggio saranno due giorni di sfida, divertimento e scoperta ma soprattutto sarà un’occasione per lasciare una traccia nei cuori dei “centauri” chi oggi hanno scelto di vivere questa terra in sella a una passione.

