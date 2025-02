Ramacca si prepara al carnevale: sette carri allegorici, oltre 1.000 persone coinvolte e un montepremi da 40.000 euro

Comunicati Stampa

Grande entusiasmo e partecipazione alla conferenza stampa di presentazione del Carnevale di Ramacca, che si è svolta nell’aula consiliare del palazzo comunale e che si preannuncia come una delle edizioni più spettacolari degli ultimi anni.

Il Carnevale ramacchese si distingue infatti per numeri da record: sette carri allegorici in gara, un montepremi di 40.000 euro e oltre 1.000 persone tra artisti, carristi e volontari coinvolti. La grande novità di questa edizione è il logo “Ramacco”, ideato e realizzato direttamente dai carristi, a simboleggiare l’identità e l’autenticità della tradizione locale. Tra gli ospiti attesi sul palco delle serate del carnevale, spiccano Salvo La Rosa, Paola Parisi e il comico Carlo Kaneba, pronti a regalare momenti di divertimento e coinvolgimento al pubblico.

Ad arricchire ulteriormente l’evento, la mostra “Carnevale in Mostra – Sorrisi e allegoria di Sicilia”, un’esposizione dedicata ai carri in cartapesta semoventi in miniatura, organizzata dall’Associazione Culturale “Re Burlone” in collaborazione con la Fondazione Carnevale di Acireale e il professor Ivano Vecchio. La mostra sarà ospitata presso il Museo delle Bande Musicali di Sicilia fino alla sagra del carciofo.

“Il Carnevale non è solo una manifestazione culturale di grande valore- ha dichiarato il sindaco Nunzio Vitale – ma un’opportunità concreta per generare una ricaduta positiva sul territorio. Grazie alla collaborazione con il Carnevale di Acireale, possiamo rafforzare le nostre tradizioni e, al contempo, attrarre nuovi flussi di visitatori e appassionati, contribuendo alla crescita economica e culturale della nostra comunità. Questo evento rappresenta un volano per promuovere il territorio e valorizzarne le eccellenze, rafforzandone l’identità a livello regionale e oltre.”

“Abbiamo lavorato con dedizione per fare di questo carnevale non solo un evento unico e di grande rilevanza per la zona del Calatino, – ha affermato il vicesindaco Filippo Zampogna – ma anche un’importante occasione di inclusione sociale. Il coinvolgimento di circa 1.000 persone, tra giovani e maestranze locali, testimonia il potere aggregante di questa manifestazione, che è diventata un laboratorio di creatività, collaborazione e crescita per l’intera comunità. Questo carnevale rappresenta un simbolo di coesione sociale, capace di unire generazioni e talenti diversi attorno a un progetto comune, valorizzando il territorio e le sue tradizioni.”

Il presidente della Fondazione Carnevale di Acireale, Giuseppe Sardo, ha sottolineato:

“L’importanza della collaborazione tra realtà diverse è il cuore di questo evento. Siamo lieti di essere parte di questa sinergia con il Carnevale di Ramacca, un’occasione per condividere esperienze e competenze, rafforzando il legame tra le nostre tradizioni e contribuendo alla crescita culturale del territorio”.

A prendere parte alla conferenza stampa anche il presidente del consiglio comunale, Francesco Nicolosi.

Con questi presupposti, il Carnevale di Ramacca si conferma come uno degli eventi più attesi dell’anno, pronto a regalare emozioni e spettacolo a tutti i partecipanti.