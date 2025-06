“Randazzo soffoca nei miasmi: la mia battaglia per la salute pubblica continua, nel silenzio delle istituzioni”

Comunicati Stampa

RANDAZZO – Con questo articolo non intendo fare polemica sterile né sollevare accuse generiche. Intendo soltanto esercitare il diritto, anzi il dovere, di ogni cittadino: difendere la salute propria, dei propri cari e dell’intera comunità. E lo faccio a viso aperto, come già fatto per iscritto nei mesi scorsi, rivolgendomi con fiducia alle autorità competenti.

In data 10 giugno 2025, ho trasmesso – per l’ennesima volta – una formale diffida agli Enti competenti, chiedendo interventi urgenti e definitivi per risolvere un grave problema ambientale e sanitario che affligge da troppo tempo la zona di Largo San Giuliano, all’incrocio tra Via Bonaventura (SS120) e la SS116, nel cuore di Randazzo.

Non è la prima segnalazione. La mia voce – e quella di tanti residenti – si è già levata il 30 agosto 2024 e ancora il 21 settembre 2024, in lettere PEC dettagliate e documentate. Descrivevo in esse una situazione che ha superato ogni soglia di tollerabilità: odori nauseabondi e persistenti, molto probabilmente riconducibili a uno sversamento fognario anomalo in una caditoia per acque piovane, proprio dove la strada curva.

Chi vive o transita in quella zona sa bene di cosa parlo: è impossibile aprire le finestre, stendere i panni, camminare serenamente a piedi. Non è solo questione di cattivo odore: è un pericolo concreto per la salute pubblica, come confermato anche nella prima risposta ricevuta oggi, 12 giugno 2025, dall’ASP di Catania – U.O.S. Igiene Pubblica Territoriale Adrano-Bronte.

In quella comunicazione si conferma che già l’estate scorsa, a seguito di un sopralluogo, era stata accertata una probabile contaminazione tra rete fognaria e canalizzazioni dell’acqua piovana. La richiesta allora era chiara: riportare la situazione alla normalità. Oggi, un anno dopo, nulla è cambiato.

L’ASP, con senso di responsabilità, ha ribadito l’urgenza di un intervento definitivo, segnalando che i livelli di disagio sono ben oltre la normale tollerabilità, anche per i rischi igienico-sanitari legati alla possibile proliferazione di insetti e roditori. L’ente si è detto disponibile a collaborare, ma ha giustamente rimandato la palla agli uffici comunali: sono loro a dover agire. Ora.

Eppure, da parte del Comune di Randazzo, commissariato da tempo, nessuna risposta concreta è finora arrivata. Né dall’ARPA Sicilia, l’ente regionale che dovrebbe vigilare sull’ambiente, sono giunti aggiornamenti operativi o sopralluoghi effettivi, malgrado le mie reiterate segnalazioni.

A questo punto, non resta che la via giudiziaria, se il silenzio dovesse ancora prevalere. Ho diffidato formalmente le autorità ad intervenire entro 15 giorni. In caso contrario, mi rivolgerò, con documentazione completa, alla Procura della Repubblica di Catania, già messa a conoscenza degli sviluppi, per richiedere che si indaghi su eventuali responsabilità civili e penali.

Perché non può esistere civiltà senza diritto alla salute, così come garantito dall’articolo 32 della Costituzione. E non può esistere dignità per un territorio se il suo ambiente viene abbandonato al degrado.

Questo appello non è solo mio. È un appello che viene dal cuore di Randazzo. Un grido di allarme che non può più essere ignorato.

Alfio Papa

Cittadino di Randazzo

12 giugno 2025

Luogo: Bivio San Giuliano, RANDAZZO, CATANIA, SICILIA