“Rappresentare Catania è un onore”: Andrea Perla delegato al Consiglio Nazionale delle Consulte Studentesche (CNPC)

In programma dal 6 al 9 maggio 2025 a Silvi Marina, in provincia di Teramo

Andrea Perla, segretario della Consulta Provinciale degli Studenti di Catania e studente dell’IPSSEOA “Karol Wojtyla” di Catania, prenderà parte al Consiglio Nazionale delle Consulte Provinciali Studentesche (CNPC), in programma dal 6 al 9 maggio 2025 a Silvi Marina, in provincia di Teramo.

L’evento, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, riunisce i rappresentanti delle Consulte provinciali di tutta Italia in un’importante occasione di confronto, proposta e dialogo istituzionale sui temi centrali della scuola e della partecipazione studentesca.

Andrea Perla parteciperà in qualità di delegato ufficiale del presidente della Consulta, Alessandro Rapisardi, che ha voluto affidargli l’incarico esprimendo piena fiducia nelle sue capacità e nell’impegno profuso a servizio della comunità studentesca.

«Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine al presidente Alessandro Rapisardi per la fiducia che ha riposto in me attraverso questa delega ufficiale – ha dichiarato Andrea Perla –. Sin dal mio primo giorno all’interno della Consulta, ho sentito forte il senso di responsabilità e l’importanza del servizio verso gli studenti del nostro territorio.

Ho sempre nutrito un forte legame con la mia città e con la nostra provincia, e poter rappresentarla oggi a livello nazionale è per me motivo di grande orgoglio. Ritengo fondamentale che la voce dei giovani siciliani, e in particolare catanesi, sia presente nei luoghi dove si costruiscono visioni comuni e si prendono decisioni che incidono sul futuro della scuola italiana.

Affronterò questo impegno con serietà, spirito di collaborazione e piena consapevolezza del ruolo che mi è stato affidato».

La presenza di Andrea al CNPC conferma il ruolo attivo e riconosciuto che la Consulta di Catania sta assumendo nel panorama studentesco italiano, contribuendo a rafforzare la partecipazione giovanile all’interno delle istituzioni.

Un’esperienza di alto profilo che Andrea Perla vivrà con senso del dovere e spirito di servizio, a testimonianza dell’importanza che riveste il protagonismo studentesco all’interno del sistema scolastico nazionale.

