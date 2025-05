Referendum, Tiso (Accademia IC): “Andare a votare è un dovere civico e sociale”

Comunicati Stampa

“Il voto referendario è un diritto costituzionale che appartiene a ogni cittadino. Tacere su questo momento cruciale per la vita democratica del Paese è un atto grave e irresponsabile”. È quanto dichiara Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente dell’associazione Bandiera Bianca, intervenendo nel dibattito pubblico attorno alla consultazione referendaria, che si svolgerà i prossimi domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025. “Al di là delle dichiarazioni del Presidente del Senato La Russa, che restano comunque molto gravi e negative, Accademia Ic ritiene assolutamente doveroso ricordare che partecipare a un referendum non è solo un diritto, ma anche un dovere civico. Non promuovere la partecipazione, o peggio ancora fare propaganda per l’astensione, rappresenterebbe una pericolosa deriva che va contro lo spirito della nostra Costituzione”. Alla luce di tutto questo, dunque, il portavoce nazionale Carmela Tiso sottolinea come il referendum sia uno degli strumenti “più importanti e diretti attraverso cui i cittadini possono incidere sulle scelte fondamentali del Paese: invitiamo tutte le cittadine e i cittadini ad informarsi, a discutere e soprattutto ad andare a votare il prossimo giugno. La democrazia si rafforza solo con la partecipazione attiva”, chiosano da Accademia IC.