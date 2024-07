Comunicati Stampa

Titolo

Riflessioni giurisprudenziali sull’abolizione dell’ abuso di Ufficio :

Il vuoto normativo creatosi in tema di reati contro la Pubblica Amministrazione a seguito dell’ abrogazione dell’ abuso di ufficio articolo 323 c.p.

( non sarà più possibile perseguire penalmente i funzionari pubblici o l’ incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle proprie funzioni, procuri intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale oppure arrechi ad altri un danno ingiusto)

espone l’Italia ad una procedura di infrazione

( abbassamento etica pubblica)

per la posizione di difformità dell’ ordinamento italiano rispetto a quello degli altri Stati firmatari delle Carte Internazionali di lotta alla corruzione e rispetto alle direttive Europee in materia.

L’ Iter prevede una lettera di messa in mora allo Stato Italiano da parte della Commissione a cui può seguire

( in mancanza di risposta, o risposta insufficiente)

con parere motivato

Ricorso per inadempimento

davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con emissione di Sanzione qualora a seguito di raccomandazioni non si adegui entro sei mesi.

Cancellare l’abuso d’ufficio “significa regalare uno spazio di impunità, e non parliamo solo dei sindaci ma di qualunque pubblico ufficiale”, che avrà enormi ripercussioni visto che “da oggi tutti coloro che sono stati condannati” per questo reato “si rivolgeranno al giudice per chiedere l’eliminazione della condanna .

Si pensi al fatto che nei confronti di un abuso o di una prevaricazione di un pubblico ufficiale che intenzionalmente procura un danno a un cittadino o intende favorire una persona, non ci saranno strumenti adeguati per individuarlo.

Di fronte a tutto un sistema di abusi e sopraffazioni, il cittadino si sentirà più solo

” Si tratta di un colpo di spugna a favore dei colletti bianchi ”

Web quote

Criminologo Massimo Caruso da Comiso

Luogo: COMISO, RAGUSA, SICILIA