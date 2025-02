Riposto, al via i lavori di ristrutturazione dello stadio comunale “Luigi Averna”

Infrastrutture

I lavori, attesi dalle società sportive che usufruiscono dell’impianto, renderanno la struttura sicura e più confortevole

Avviati a Torre Archirafi gli attesi interventi di riqualificazione dello stadio comunale “Luigi Averna”. Grazie ad un finanziamento regionale ed alla compartecipazione del comune, per un importo complessivo pari a circa 130mila euro, sarà possibile il ripristino dei servizi igienici, della pavimentazione degli spogliatoi e della recinzione che delimita la struttura e il rifacimento dell’impianto elettrico e delle sedute delle tribune dei settori ospiti e locali. I lavori, attesi dalle società sportive che usufruiscono dell’impianto, renderanno la struttura sicura e più confortevole. “Siamo lieti di annunciare l’inizio di questi importanti interventi di riqualificazione – spiega il sindaco Davide Vasta – Si tratta di un progetto che rientra in un più ampio piano di ammodernamento e di ristrutturazione delle strutture sportive comunali, parte del nostro programma elettorale. Gli impianti sportivi sono importanti per il benessere dei nostri giovani e non solo, e il nostro obiettivo – conclude – è renderli adeguati, sicuri e il più possibile accoglienti”.

Grande soddisfazione anche per l’assessore allo Sport Carmelo D’Urso, che ha seguito da vicino tutte le fasi progettuali e operative degli interventi. “È trascorso esattamente un anno da quando in Finanziaria abbiamo ottenuto il contributo, che il comune ha rimpinguato con trentamila euro – afferma Carmelo D’Urso – Può sembrare un’eternità ma, tra la redazione del progetto esecutivo e tutto l’iter burocratico, posso dire che i tempi invece sono stati abbastanza rapidi. Adesso – conclude – cercheremo di creare meno intoppi possibili alle società che usufruiscono della struttura”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA