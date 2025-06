Riposto, al via le ZTL serali nel centro storico e a Torre Archirafi

Comunicati Stampa

A partire da questa sera e fino al 28 settembre, Riposto e Torre Archirafi cambiano volto nelle ore serali. Entra infatti in vigore l’ordinanza che istituisce le Zone a Traffico Limitato (ZTL) in alcune aree del centro storico e del borgo marinaro, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità urbana, tutelare la sicurezza dei cittadini e sostenere le attività commerciali e di ristorazione.

Le ZTL saranno attive tutti i giorni dalle ore 19:00 alle 02:00 e interesseranno alcune vie centrali di Riposto e del borgo di Torre Archirafi, secondo un modello già adottato nelle estati precedenti. A Riposto, la ZTL interesserà il cuore del centro storico (Corso Italia, nel tratto tra via Lepanto e via Duca del Mare; via Flavio Gioia, nel tratto tra Corso Italia e via Cavour; via Mongibello, nel tratto tra via Cialdini e via Cavour; via Cappellini, nel tratto tra Corso Italia e via Cialdini; via Rosolino Pilo, nel tratto tra via Cialdini e Corso Italia; via Archimede, nel tratto tra Corso Italia e via Cavour; piazza del Commercio, nel tratto tra via Dandolo e via Cavour; via Etna, nel tratto tra via Cristoforo Colombo e via Gramsci), area che diventerà uno spazio urbano più accogliente, dedicato alla socialità e al passeggio.

Anche a Torre Archirafi, luogo simbolo dell’estate ripostese, saranno interdette al traffico diverse vie prospicienti il lungomare e le zone pedonali più frequentate (via Strada 23, nel tratto tra via Marco Polo e piazza XV Giugno; via Millo; via Filandieri; via San Pietro e Paolo; via Marina di Torre; via Umberto Maddalena; via Giuseppe La Masa; via Caltabiano; via Baronessa; via Lungomare E. Pantano, nel tratto tra via Simone Grasso e via Ercole Patti; via Simone Grasso, nel tratto tra via Francesco Baracca e via Marina di Torre/Lungomare E. Pantano; via Scuole, nel tratto tra Lungomare E. Pantano e via Francesco Baracca; via delle Camelie, nel tratto tra via Lungomare E. Pantano e via Francesco Baracca; via Francesco Baracca, nel tratto tra la medesima via e il Lungomare E. Pantano). Un’area che d’estate si anima di residenti, turisti e famiglie, e che l’Amministrazione intende valorizzare favorendo una fruizione pedonale ordinata e sicura.

“È un provvedimento che risponde a un’esigenza reale della nostra comunità – dichiara il sindaco Davide Vasta – e che punta a tutelare pedoni, residenti e visitatori, rendendo più sicuri e vivibili i nostri spazi pubblici, soprattutto in estate, quando la presenza turistica aumenta e la città si anima fino a tarda sera. Le ZTL sono anche un modo per stimolare una mobilità più sostenibile e restituire ai cittadini angoli del nostro centro e del borgo di Torre in tutta la loro bellezza, incentivando il passeggio, l’incontro, la vita all’aperto. È una scelta che premia il commercio, l’accoglienza e il nostro modo di vivere la città d’estate”.

L’assessore agli Eventi e alle Attività produttive Davide Palermo sottolinea che “in questo periodo i varchi non sono stati attivati proprio per dare un periodo di tolleranza e consentire a tutti di abituarsi. Ma da adesso le telecamere con sistema di lettura targhe saranno operative e chi non rispetterà la ZTL sarà sanzionato. L’isola pedonale rappresenta anche una leva di rilancio per il commercio e la ristorazione, che trovano nuova linfa in un contesto più ordinato e vivibile”.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA