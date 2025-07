Riposto celebra l’impegno civico e la promozione del territorio: consegnati gli attestati al merito e all’onore

Comunicati Stampa

Nel giorno più sentito dalla comunità ripostese, la solennità di San Pietro, Patrono della città, l’amministrazione comunale di Riposto ha scelto di rendere omaggio a chi, con azioni concrete e silenziose, incarna il senso più autentico del vivere civile. Nel corso di una cerimonia ufficiale, tenutasi nel Salone municipale del Palazzo di Città, il sindaco Davide Vasta e la presidente del Consiglio comunale Nella Casabella, alla presenza di autorità civili, militari, religiose e di un pubblico numeroso, hanno conferito tre attestati di riconoscimento a cittadini e realtà associative che si sono distinti per impegno, coraggio e dedizione al territorio. Un attestato di merito è stato assegnato a Nello Scalone, presidente della Pro Loco di Riposto, in rappresentanza dell’intera associazione, per l’instancabile attività di valorizzazione culturale e turistica svolta negli anni e per la preziosa collaborazione prestata al comune in numerose iniziative. Un riconoscimento che arriva dopo il recente premio ricevuto dalla Pro Loco a Militello Val di Catania, per il video promozionale dedicato a Riposto.

Due attestati d’onore sono stati invece consegnati a Grazia Elisa Tancredi e Angelo Grasso, protagonisti di un gesto eroico durante il violento nubifragio dello scorso 13 novembre, quando, sfidando la forza delle acque, trassero in salvo due persone rimaste bloccate in un’auto sommersa. Un atto di civismo e altruismo che ha colpito l’intera città. “Nel giorno del nostro Santo Patrono – ha dichiarato il sindaco Davide Vasta – abbiamo voluto accendere i riflettori su chi, in silenzio e con generosità, rappresenta il volto migliore della nostra città. La Pro Loco con il suo costante lavoro per Riposto e due cittadini che hanno dimostrato cosa significa essere comunità nel momento del bisogno. Gesti che ci rendono orgogliosi e che meritano la gratitudine di tutti noi. Celebrare San Pietro è anche questo: onorare chi rende viva e coesa la nostra comunità ogni giorno”.

