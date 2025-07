Riposto, completata la Giunta: nominata assessore Lucilla Auditore

Amministrazioni

Il sindaco di Riposto, Davide Vasta, ha ufficializzato questa mattina la nomina dell’ultimo componente della giunta comunale, completando così la squadra amministrativa nel rispetto della rappresentanza di genere. A entrare in giunta è Lucilla Auditore, attualmente consigliere comunale in carica. Classe 1963, docente di Lingue e Letterature Straniere presso l’Istituto d’Istruzione Superiore di Riposto, Auditore porta con sé una lunga esperienza nel mondo della scuola. “Voglio ringraziare il sindaco Davide vasta per la fiducia accordatami – ha dichiarato Lucilla Auditore – Assumere questo incarico è per me un grande onore e una grande responsabilità. Metterò al servizio della città tutto il mio impegno, con spirito di collaborazione e con la volontà di lavorare nell’interesse della comunità”.

A lasciare il Consiglio comunale per consentire l’equilibrio tra le cariche è stato il vicesindaco Carmelo D’Urso, che resta pienamente operativo nella sua funzione di assessore. Al suo posto, nella prossima seduta consiliare, subentrerà Cristian Previti, primo dei non eletti nelle file della maggioranza. “Con la nomina di Lucilla Auditore, che ha già dimostrato il suo impegno nella veste di consigliere comunale, si completa una squadra coesa e operativa, che in questi due anni ha già dimostrato capacità e serietà – ha affermato il sindaco Davide Vasta – Ringrazio il vicesindaco Carmelo D’Urso per la scelta di dimettersi da consigliere per garantire l’equilibrio istituzionale e do il benvenuto a Cristian Previti, che sono certo saprà offrire un valido contributo in Consiglio. Guardiamo avanti con determinazione: ci attendono ancora tante sfide da affrontare insieme”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA