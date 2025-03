Riposto, grande partecipazione al ‘Mese della prevenzione’. “Vogliamo promuovere l’importanza della diagnosi precoce”.

Comunicati Stampa

Grande partecipazione per gli screening gratuiti inseriti nel ‘Mese della prevenzione’, organizzato dal Comune di Riposto, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, l’Associazione Nazionale Coordinamento Farmacisti Volontari per la Protezione Civile e le Pro Loco di Riposto e Carruba. Sono stati complessivamente 128 gli utenti che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, cogliendo l’opportunità di sottoporsi a controlli fondamentali per la propria salute. Visite di cardiologia, endocrinologia, oculistica, diabetologia, odontoiatria, andrologia, audiometria, dietistica, geriatria e neuropsichiatria infantile si sono susseguiti durante il mese di febbraio, grazie alla collaborazione di numerosi medici specialisti. Un’iniziativa che ha rappresentato un’occasione concreta per promuovere la cultura della prevenzione tra tutte le fasce di età. “Il successo della manifestazione conferma che questi appuntamenti sono attesi dalla cittadinanza e spesso da chi non ha facile accesso alle cure – commenta il sindaco Davide Vasta – E noi vogliamo stare vicini alle persone più fragili per dare una risposta di salute a tutti e per contribuire ad aumentare la partecipazione ai programmi di screening, promuovendo l’importanza della diagnosi precoce. Ciò ci spinge a replicare nel tempo queste iniziative. Tra l’altro, abbiamo anche ricevuto apprezzamenti da medici che, venuti a conoscenza della manifestazione, si sono proposti – conclude – per le prossime giornate di prevenzione”.

Giornate all’insegna della consapevolezza, della cura e della partecipazione collettiva. “Siamo soddisfatti dei risultati delle giornate – dichiara l’assessore ai Servizi socio sanitari Chiara Longo – Un successo che è il risultato della collaborazione dei medici, in primis, delle Pro Loco di Riposto e Carruba, che hanno messo a disposizione i locali, e di tutte le associazioni che ci hanno supportato: la Croce Rossa Italiana, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e l’Associazione Nazionale Coordinamento Farmacisti Volontari per la Protezione Civile. Aderire è un’occasione da non sprecare perché – conclude – è importante intervenire prima che si presentino complicazioni”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA