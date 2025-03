Riposto, ieri grande partecipazione sul lungomare Pantano per la gara regionale di duathlon under 18

Sport

La gara ha visto gli atleti sfidarsi in tre prove senza soluzione di continuità, una frazione di corsa, una di ciclismo e un’ultima di corsa

Il lungomare ‘E. Pantano’ di Riposto ha ospitato ieri la prima gara regionale di duathlon, denominata ‘Città di Riposto’, riservata ad atleti under 18 e valevole per l’accreditamento alle fasi nazionali successive. La gara, organizzata dalla asd Ciclopi di Riposto e dall’associazione Extreme di Catania, ha visto gli atleti sfidarsi in tre prove senza soluzione di continuità, una frazione di corsa, una di ciclismo e un’ultima di corsa. Tanti gli appassionati di sport e i curiosi che, sin dal primo pomeriggio si sono dati appuntamento lungo il percorso. “Siamo sempre felici di ospitare nel nostro territorio gare di sport – commenta il sindaco Davide Vasta – Innanzitutto perché promuovere i valori dello sport e della cultura sportiva è fondamentale soprattutto tra i più giovani. E poi queste manifestazioni sono importanti anche perché generano un indotto economico per il territorio. Ringrazio dunque la Federazione italiana triathlon per averci scelto e l’assessore D’Urso per averlo reso possibile”.

A darsi battaglia diverse squadre provenienti da Palermo, Trapani, Siracusa, Agrigento, Catania, Messina, ma anche da Giarre e Acireale. “Ringrazio il Comitato regionale della Fitri (Federazione italiana triathlon) per aver scelto Riposto – dichiara Carmelo D’Urso, assessore allo Sport – Sono sport meno diffusi ma non per questo meno importanti. Anzi, queste manifestazioni aiutano a far conoscere anche queste discipline nel nostro territorio. Stiamo lavorando ad altri importanti eventi sportivi, che fanno bene anche all’economia locale perché portano nella nostra città tanti sportivi, appassionati e curiosi. Voglio ringraziare i nostri vigili urbani e le associazioni Croce Rossa Italiana e Noes per il fondamentale supporto che ci hanno dato”.

Questi i risultati finali: nella categoria ragazzi a trionfare è stato Flavio Grasso, secondo posto per Andrea Laudicina e terzo posto per Pietro Paolo Pelleroti; nella categoria ragazze primo posto per Miriam Acciarito, secondo e terzo posto, rispettivamente, per Sofia Licciardello e Ginevra Ferrara; tra gli esordienti maschile si è aggiudicato il primo posto Francesco Sparadaro, il secondo Mattia Tomasello e il terzo posto per Manfredi Vari; nella categoria esordienti femminile primo piazzamento per Luna La Manna, secondo e terzo per Chiara Del Bosco e Sofia Fisichella; tra i cuccioli maschile primo posto per Giorgio Grasso, secondo posto per Giorgio Scalogna e terzo posto per Claudio Vinciguerra; nella categoria cuccioli femminile trionfa Daniela Del Bosco, subito dopo Rita Manno ed Emma Scibilia; nella categoria mini cuccioli maschile primo posto per Tommaso Ragonese, secondo posto per Antonio Carmelo Scibilia e terzo posto per Mattia Ruggeri; infine, tra i mini cuccioli femminile vince Giorgia Acciarito, secondo e terzo posto per Sara Doria e Cecilia Gullotta.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA