Riposto, il 10 maggio parte “Un sabato fuori dal Comune”: il sindaco nei quartieri per ascoltare i cittadini

Nel Catanese

Un gesto che vuole restituire dignità e attenzione a ogni parte del territorio, anche quelle più periferiche

Un Comune che non resta chiuso tra le sue mura ma si apre, si muove, si avvicina. È questo lo spirito che anima “Un sabato fuori dal Comune – Il sindaco incontra i quartieri”, il ciclo di incontri voluto dal primo cittadino di Riposto Davide Vasta, che prenderà il via sabato 10 maggio, alle ore 16, dalla frazione di Carruba. L’obiettivo è ascoltare da vicino i cittadini, raccogliere problemi, proposte, segnalazioni, idee, per costruire insieme una città più giusta, più funzionale, più bella da vivere. In un momento in cui la sfiducia nei confronti delle istituzioni cresce, l’iniziativa rappresenta una risposta concreta e simbolica: portare il Comune “fuori dal Comune”, uscendo dagli uffici per entrare nei quartieri, nelle piazze, tra la gente. Un gesto che vuole restituire dignità e attenzione a ogni parte del territorio, anche quelle più periferiche.

L’incontro di Carruba sarà il primo di una serie di appuntamenti itineranti, che toccheranno progressivamente tutte le frazioni e i quartieri del Comune di Riposto. Ogni incontro sarà un’occasione per un confronto diretto e sincero, durante il quale sarà possibile dialogare liberamente con il sindaco, segnalare criticità ma anche avanzare idee e proposte per il futuro della comunità. “Credo in un’amministrazione che sappia mettersi in ascolto – afferma il sindaco Davide Vasta – Uscire dal palazzo e incontrare i cittadini nei quartieri è un modo concreto per capire davvero cosa serve a Riposto, dove intervenire, cosa migliorare. Questo percorso nasce per costruire una città più partecipata, più vicina alle persone, più giusta nei suoi interventi. A Carruba, come negli altri quartieri, porteremo con noi ascolto, attenzione e impegno. Il futuro si costruisce insieme, partendo da ciò che le persone vivono ogni giorno”.

La partecipazione è aperta a tutti: cittadini, associazioni, comitati, esercenti e chiunque voglia dare voce al proprio territorio. Un sabato pomeriggio per parlarsi, conoscersi, capire come, attraverso il confronto, si possano trovare soluzioni condivise. L’amministrazione comunale invita i residenti di Carruba a partecipare numerosi. È il primo passo di un cammino che vuole fare della presenza e della partecipazione il cuore dell’azione amministrativa.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA