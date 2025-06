Riposto, il 19 giugno il secondo appuntamento con “In cortile col produttore”: protagonista la cantina Vigneti Verzera

Comunicati Stampa

Dopo il successo della serata inaugurale con i vini Gambino, torna l’appuntamento con “In cortile col produttore”, la rassegna dedicata ai sapori e alle eccellenze della Sicilia nel cuore di Riposto. Il secondo incontro si terrà giovedì 19 giugno nel suggestivo spazio del ‘Piccolo Scalo – Enoteca Bistrot’, a partire dalle ore 19:30 e vedrà protagonista l’azienda vitivinicola Vigneti Verzera, produttori di vino della zona Faro, la DOC di Messina, con le sue etichette simbolo di una Sicilia autentica e in continua evoluzione.

Un nuovo viaggio sensoriale tra calici e piatti, dove l’incontro diretto con il produttore diventa occasione di racconto e scoperta. Ad accompagnare la degustazione dei vini, una selezione di proposte street food d’autore curate dallo chef Luca Fichera e dalla sua brigata, pensate per esaltare i profumi e le sfumature del vino. L’iniziativa, ideata da Enrico Galeano, sommelier Ais, ha l’obiettivo di avvicinare il pubblico a una cultura enogastronomica consapevole, creando spazi di dialogo, ascolto e condivisione. “In cortile col produttore” non è solo una rassegna, ma un’esperienza fatta di storie, sapori e incontri, dove ogni etichetta diventa il pretesto per parlare di territorio, passione e identità. Appuntamenti che compongono un vero e proprio percorso nella cultura enogastronomica etnea, da vivere sotto le stelle, in un’atmosfera intima e raffinata.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA