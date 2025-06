Riposto, il 21 giugno il sindaco con i residenti di Viale Amendola e piazza Matteotti per “Un sabato fuori dal Comune”

Comunicati Stampa

Prosegue il ciclo di incontri itineranti del sindaco di Riposto, Davide Vasta, con i residenti dei quartieri e delle frazioni della città. Sabato 21 giugno, alle ore 18, sarà la volta di Viale Amendola e Piazza Matteotti, per un nuovo momento di ascolto e confronto diretto con la cittadinanza. L’iniziativa, nata per avvicinare l’amministrazione comunale ai bisogni reali dei cittadini e per valorizzare ogni singola area del territorio, rappresenta un’occasione preziosa per raccogliere segnalazioni, proposte, idee e osservazioni direttamente da chi vive ogni giorno il quartiere.

“In questi primi appuntamenti ho riscontrato partecipazione, sincerità e un forte desiderio di contribuire al miglioramento della nostra città – afferma il sindaco Vasta – È un’esperienza che mi arricchisce personalmente e che rafforza il senso di comunità. Sono convinto che ascoltare le persone nei luoghi in cui vivono sia un modo concreto per costruire politiche più efficaci, eque e partecipate”. Il progetto “Un sabato fuori dal Comune” continuerà nei prossimi mesi, toccando tutte le aree urbane e le frazioni del territorio comunale.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA