Riposto, il 23 giugno la presentazione del progetto educativo promosso dall’Associazione Nazionale Educatori Sportivi

Un importante momento di riflessione e ripartenza per la comunità sportiva di Riposto si terrà lunedì 23 giugno, alle ore 18.00, nel Salone municipale del palazzo di città, con la presentazione ufficiale del progetto educativo promosso da ANES (Associazione Nazionale Educatori Sportivi), in collaborazione con la società Russo Calcio. L’iniziativa nasce dall’esigenza di trasformare in opportunità educativa alcune criticità emerse nel contesto sportivo locale, promuovendo un modello educativo fondato sulla responsabilità, sul rispetto e sulla prevenzione della violenza nello sport, a partire dai più giovani. All’incontro interverranno il sindaco Davide Vasta, l’assessore allo Sport Carmelo D’Urso, lo psicoterapeuta Walter Siragusa, presidente dell’Associazione Nazionale Educatori Sportivi, e il presidente della Russo Calcio Pietro Romano. Un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza, alle famiglie, ai dirigenti sportivi e a quanti credono che lo sport possa e debba essere un luogo di educazione e di comunità.

